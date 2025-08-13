La Regione punta sui campi di agrivoltaico

In molte regioni italiane l’agrivoltaico continua a essere oggetto di critiche e ostilità, spesso alimentate da rappresentanti istituzionali e da gruppi contrari alla transizione energetica. Vedi la ferma contrarietà espressa dalla Regione Sardegna e da diverse componenti dell’Argentano. Le polemiche si fondano sui presunti rischi per la biodiversità, il consumo di suolo e gli espropri ai danni degli agricoltori. A contrastare questa visione la Regione Emilia-Romagna, che sceglie un approccio diametralmente opposto. Qui l’agrivoltaico è considerato una risorsa strategica per coniugare sostenibilità ambientale e valorizzazione delle colture agricole. Per capire la posizione dell’Emilia-Romagna basta leggere l’ultimo comunicato stampa sul tema che risale al 5 agosto: "La Regione punta sempre più sulla transizione energetica, e in campo agricolo sceglie l’agrivoltaico come soluzione per coniugare produzione e sviluppo delle energie rinnovabili". Attenzione, non significa coprire a tappetto frutteti e altre colture, ma scegliere dove ha maggiore possibilità di successo. Esiste anche una convezione firmata con le università. L’ obiettivo è "sostenere lo studio e lo sviluppo dei sistemi agrivoltaici, che permettono di incrementare il reddito delle aziende agricole, migliorando le performance agronomiche con una migliore qualità dei frutti grazie alla protezione dalla troppa acqua e dal troppo sole. Partner dell’accordo, sottoscritto dal vicepresidente a Sviluppo economico e green economy, Vincenzo Colla, sono l’Associazione italiana agrivoltaico sostenibile, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e quella di Bologna. Quest’ultima col Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, che ha sviluppato progetti di ricerca sui frutteti agrivoltaici, con gli effetti dell’ombreggiamento sulle piante e le strategie migliorative per la crescita dei frutti. Il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla, non lascia spazio all’interpretazione. "Abbiamo l’obiettivo – afferma - di realizzare la transizione verso un’economia sostenibile, che si misuri con le grandi sfide in campo ambientale investendo su innovazione, ricerca e conoscenza, nel pieno rispetto e valorizzazione delle colture di pregio". Ad Argenta non si fidano. TerrArgenta è un soggetto nato con lo scopo di valorizzare il territorio e l’ambiente e informare la cittadinanza su questo fenomeno che silenziosamente si sta diffondendo. Marino Mingozzi ne è uno dei consiglieri più autorevoli, in prima linea per impedire il proliferare di campi di agricoltaico, come quello di 116 ettari previsto a Consandolo. "Le colture di pregio si fanno nelle giuste condizioni ambientali – afferma – Non siamo contrari a prescindere all’agrivoltaico, siamo contrari quando diventa una scusante per installare pannelli". Va evidenziato che grandi protagonisti agricoli come Caviro e Orogel hanno già investito sull’agrivoltaico.

Franco Vanini