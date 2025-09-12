La Regione sferza il Governo: "Basta vendere armi a Israele"

Il Governo israeliano ha recentemente approvato un piano per l’evacuazione forzata di circa un milione di residenti da Gaza City entro ottobre 2025, con l’obiettivo dichiarato di assumere il controllo militare dell’intera Striscia. Le Forze di Difesa israeliane (IDF) hanno già avviato la seconda fase dell’operazione “Carri di Gedeone”, che prevede l’ingresso progressivo a Gaza City e il controllo delle aree periferiche. Questa escalation minaccia di aggravare ulteriormente la crisi umanitaria.

Sono le parole del capogruppo Pd in Regione Paolo Calvano (nella foto), che sul tema prende posizione e aggiunge: "Le infrastrutture civili essenziali – ospedali, scuole, impianti idrici ed energetici – sono già gravemente compromesse, limitando l’accesso a servizi vitali per la popolazione. Organizzazioni per i diritti umani, sia locali che internazionali, hanno denunciato il rischio di una deportazione di massa, richiamando il rispetto del principio di proporzionalità e della protezione dei civili nei conflitti armati. Non è possibile restare in silenzio di fronte a questa tragedia umanitaria che rischia di compromettere ogni prospettiva di dialogo costruttivo e di soluzione politica duratura al conflitto.

La Regione Emilia-Romagna ha espresso a più riprese un ampio impegno per la pace e il rispetto del diritto internazionale umanitario attraverso una prima risoluzione, oltre ad adottare misure concrete di solidarietà, come il sostegno agli studenti di Gaza presenti sul nostro territorio. La maggioranza chiede all’assemblea di sollecitare il Governo italiano ad assumere una posizione chiara e ferma contro il piano israeliano, chiedendone l’immediata sospensione. La risoluzione che abbiamo presentato impegna il Governo a sospendere urgentemente le autorizzazioni di vendita di armi allo Stato di Israele, al contempo è fondamentale sostenere e rafforzare le organizzazioni umanitarie sul campo, garantendo corridoi umanitari sicuri e assistenza ai civili.