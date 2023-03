La replica dell’arcivescovo "Parole inventate e offensive E lui era già andato via"

di Cristina Rufini FERRARA "Le parole del sindaco, che tra l’altro era già uscito dall’incontro prima dell’intervento dell’arcivescovo, sono assurde, inventate, offensive: non si è parlato di ‘regalare’ la terra agli immigrati, né di sottrarla alla Fondazione, ma semmai di farsi aiutare dagli immigrati – come già chiedono le organizzazioni di categoria agricole anche del nostro territorio – a lavorare la terra. Non si è parlato di ’accoglienza indiscriminata". E’ quanto riportato, ieri, in una nota dell’ufficio stampa diocesano, in merito all’intervento che l’arcivescovo Gian Carlo Perego ha tenuto al centenario della Fondazione Navarra. "Si è detto che questa mancanza di lavoratori agricoli è unita al grave calo demografico anche dei paesi agricoli della nostra Provincia – prosegue la nota della diocesi – in 30 anni abbiamo perso 60mila abitanti, anche nelle zone della Bonifica agraria. Si tratta, inoltre, di aiutare nella cooperazione allo sviluppo altri Paesi poveri a vocazione agricola, formando periti agrari e lavoratori della terra. Le persone hanno il diritto di migrare e anche il diritto di restare nella loro terra, ma vanno create le condizioni. Non si è trattato di un discorso politico, ma di un contributo alla vocazione educativa e al lavoro della Fondazione Navarra, con cui,...