’La Resistenza’, corsi di danza e laboratori per conoscere il corpo

In collaborazione con il Centro di Mediazione, il Centro di Promozione Sociale La Resistenza propone il laboratorio ’Corpi di donne’ e il corso di danza ’La scelta del corpo’.

Il ciclo di laboratori a cadenza mensile verrà presentato in dettaglio durante un primo incontro introduttivo in programma domenica 29 settembre alla sala polivalente del Grattacielo in viale Cavour 189, dalle 10 alle 14. Lo scopo del laboratorio è fare esperienza di connessione profonda con il proprio corpo, attraverso il movimento, la danza, l’uso della voce e altre attività creative, per contattare la propria intimità superando (auto) giudizi e sovrastrutture.

Date queste premesse, si realizza un gruppo e un ambiente “sicuro” di condivisione, incontro ed espressione, in cui nutrire la qualità dell’inclusione sociale femminile. Non sono richieste esperienze pregresse.

Il corso di danza si terrà il martedì e giovedi sera a partire da martedì 24 settembre dalle 19,15 alle 20,45 sempre presso la sala polivalente del Grattacielo. Durante il corso, si approfondisce l’ascolto del proprio corpo in movimento e sviluppa una consapevolezza nell’uso del corpo nello spazio e l’abilità di giocare con altri corpi con materiale coreografico o in improvvisazione. Il corso è aperto a tutti.

L’ascolto, il movimento e la dinamica aprono nuove possibilità di percepirsi, immaginarsi ed essere. Per informazioni e iscrizioni contattare Francesca Caselli,

estranee.franca@gmail.com e 333-8555791.