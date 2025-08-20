La Resistenza: "Il silenzio del sindaco dopo la chiusura del centro"

Riceviamo e pubblichiamo

* * *

Sono passati due anni dalla chiusura del CPS La Resistenza, un luogo che per anni ha rappresentato un presidio sociale e culturale nel cuore della città, frequentato all’epoca da più di mille soci. Sono stati due anni in cui abbiamo speso energie e tempo, due anni di finti incontri e dichiarazioni, ora possiamo dirlo con certezza, propagandistiche. Almeno da parte di questa Amministrazione comunale.

Noi d’altro canto abbiamo provato a organizzare nel minor tempo possibile il cantiere necessario, da finanziare almeno in parte con la raccolta fondi che abbiamo lanciato; lo ricordiamo a gran voce: questa era una esplicita richiesta del Comune attraverso l’Ordinanza Sindacale del 16 agosto 2023, richiesta a cui abbiamo risposto con un progetto che non ha mai ricevuto nemmeno l’ombra di una minima considerazione. Abbiamo scritto decine di mail e PEC, che dovrebbero avere un valore legale, a cui il Comune non ha mai risposto; abbiamo richiesto numerosi incontri che hanno avuto sempre lo stesso risultato: “non è responsabilità nostra, bisogna sentire i tecnici preposti” da parte degli Assessori; e ancora “non abbiamo indicazioni su cosa fare, bisogna sentire la parte politica e il Sindaco” da parte dei tecnici; ed ancora “non ho idea di cosa facciate là dentro, ma non importa, dovete trovarvi un posto in affitto”, proprio da parte del Sindaco. Siamo stanchi e stanche di vedere le continue affermazioni sensazionalistiche su come questa Amministrazione, gli assessori e il sindaco abbiano fatto bene questa città, ma ancora di più che continuino a dire che siano sempre aperti al dialogo ed al confronto costruttivo. Quale dialogo? Quale confronto? Non di certo con noi o con chi, a giusta ragione, applica il diritto a manifestare, come le recenti notizie di cronaca hanno ben evidenziato. Non di certo con noi, per quanto si sia svolto un lavoro solido e concreto, con tutta la volontà di dare delle risposte ai problemi sollevati in primis proprio dal Comune. E’ diventato il gioco tra gatto e topo: questa Amministrazione ha chiuso il CPS la Resistenza chiedendo di svolgere certi lavori di ricognizione, che sono stati svolti; chiedendo un progetto di lavori, che è stato presentato; affermando che saremmo potuti rientrare nello stabile a termine cantiere. Poi il Comune e i suoi rappresentanti sono scomparsi. Non una risposta, non un dato concreto, non ulteriori incontri, tutto è stato lasciato nel limbo. Perché è comodo così, per loro. Questo ci testimonia allora quanto siano state parole puramente propagandistiche. Quanto questo sindaco e questa Amministrazione si spendano unicamente per ciò che fa loro comodo, azzerando il confronto quando sanno di non aver ragione, nascondendosi dalle proprie reali responsabilità e riemergendo dalla nebbia solo per attaccare, in maniera tra l’altro sterile, chi pretende che assumano fino in fondo il ruolo per cui sono stati eletti. Non si amministra così una città.

CPS La Resistenza