La Resistenza in piazza: "Vogliamo risposte"

Possibilità di svolgere i lavori in concertazione con il Comune, magari durante l’estate, oppure la possibilità di avere una sede alternativa e che lo stralcio della concessione non venga eseguito: questo quello che il centro sociale la Resistenza chiede al Comune. Questa situazione sarà portata all’attenzione della cittadinanza con un banchetto in piazza della Cattedrale domenica dalle 15 alle 18. Tutto è iniziato quando sono state riscontrate delle criticità per la sede di via della Resistenza 34, definite come risolvibili e su cui il centro si dichiarava disponibile a programmare i lavori. "Solo per caso però – raccontano i volontari e il presidente Francesco Ganzaroli – abbiamo saputo che il 31 gennaio il Comune aveva deciso di procedere con un’ordinanza di stralcio dello stabile dalla concessione Ancescao, senza darci nessuna comunicazione".

Successivamente né le tante richieste via mail e via Pec (quindi con valore legale) di accesso agli atti sono state accolte e neanche l’incontro con il sindaco Alan Fabbri ha portato risultati, quindi, " il 31 marzo abbiamo depositato – spiega Ganzaroli- un ricorso al Tar sui vari profili di illegittimità contenuti all’interno della delibera di giunta del 31 gennaio". La mossa successiva del Comune è arrivata il 16 agosto, una ulteriore ordinanza che ha imposto la chiusura dei locali in via Resistenza 34, con divieto d’accesso e l’invito a provvedere a lavori di messa in sicurezza dello stabile entro il 16 settembre, pena l’esecuzione del cantiere da parte del Comune stesso, con spese a carico dell’associazione. "Ci siamo quindi immediatamente attivati – ricorda il presidente – contattando i tecnici, presentando un progetto e con la raccolta fondi, il successo più grande della Resistenza, che ha visto una grande partecipazione di cittadini, che ci ha permesso di raccogliere circa 15mila euro in pochissime settimane. Eravamo pronti a concludere i lavori nei tempi, abbiamo chiesto molte volte al Comune un incontro sulle specifiche degli interventi, per capire come organizzarci, ma non abbiamo mai ricevuto risposte". "Non si parla di uno spazio occupato – sottolinea Marco Belli, volontario della Resistenza – ma c’è una concessione valida fino al 2034. Il centro vive dal 1985, ripensato nel 2013, ha quindi una storia intergenerazionale, fa attività culturali settimanali, alcune con il patrocinio del Comune stesso. Non capiamo la difficoltà dell’amministrazione a confrontarsi e scontrarsi, in maniera anche accesa, ci è sempre stato proposto solo il silenzio".