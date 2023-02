La Resistenza: "La nostra sede appesa a un filo"

"La scorsa settimana, tramite una comunicazione ufficiosa al comitato di gestione è

giunta la notizia di un imminente provvedimento volto a revocare la concessione dello stabile all’associazione. Sembra che la delibera sia già firmata pronta a essere depositata dalla giunta comunale oggi. La preoccupazione è lecita fra le decine di volontari e operatori del centro, i più di 200

tesserati nel solo mese di gennaio e i semplici interessati alle attività dello spazio", è un passo dell’intervento di volontarie e i volontari dell’associazione la Resistenza.

"La domanda che ci poniamo tutti – proseguono – è ‘Che ne sarà di un’esperienza sociale che dura da più di dieci anni?’. Se davvero la revoca della concessione è così imminente, perché non c’è stato un confronto tra il Comune di Ferrara e l’associazione? C’è forse un altro spazio simile in pieno centro città, capace di accogliere questa pluralità di realtà culturali, che il Comune può offrire all’associazione? Com’è possibile che non ci si sia preoccupati che nella programmazione

sono presenti progetti patrocinati o finanziati dallo stesso Comune di Ferrara?".

Quesiti che sono stati posti durante l’assemblea pubblica al Cps La Resistenza che si è svolta nei giorni scorsi, assemblea durante la quale è stata presentata la programmazione delle attività gennaioluglio di quest’anno.

All’incontro hanno partecipato più di cento cittadine e cittadini di tutte le età, studenti,

lavoratori e pensionati, che nell’occasione hanno aderito alla campagna di tesseramento

Ancescao 2023. Sulla vicenda del centro sociale è intervenuta con un question time la consigliera comunale

del Pd Ilaria Baraldi.