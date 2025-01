La rete del gas cambia. Le ruspe si fanno avanti

Proseguono, a Codigoro, i lavori per l’asfaltatura delle strade interessate dal rifacimento delle reti gas. Gli interventi, eseguiti per conto di InRete Distribuzione Energia, dall’inizio di questa settimana interesseranno, sino a fine febbraio, le vie Sacco e Vanzetti, don Gnocchi, Morandi, Turati, Rosario, Leopardi, Foscolo, Petrarca e Pomposa (nel tratto compreso tra via Pomposa Nord e via Eugenio Curiel).

Sono cominciate lunedì le asfaltature e si svolgeranno dalle 7,30 alle 17,30 da lunedì a venerdì e, comunque fino al termine dei lavori. Durante l’orario di apertura del cantiere, sarà istituito un senso di marcia unico alternato, regolato da movieri. Nelle medesime fasce orarie di apertura del cantiere, il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. Infine, nella giornata del mercato settimanale, il giovedì, non saranno effettuati lavori lungo la via Pomposa e limitrofe.

"L’amministrazione comunale ha investito, sin dai primi momenti del proprio insediamento – sottolinea la sindaca Alice Zanardi – anche su lavori e servizi indispensabili, per migliorare il benessere e la qualità della vita della comunità, senza trascurare il fattore sicurezza".

"Sono lavori programmati, che possono creare disagi alla circolazione – spiega l’assessore Stefano Adami, con delega a strade e manutenzione – ma necessari per l’ammodernamento delle nostre reti del gas. Sempre ad opera di InRete, ma con una nuova ditta appaltatrice, si procederà a tracciare la segnaletica orizzontale. L’ufficio tecnico si è interfacciato con altre società di sottoservizi, quali Telecom e OpenFibra, in modo tale che eventuali loro interventi, non vadano a compromettere i lavori di asfaltatura in corso".

c. c.