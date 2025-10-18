La rete e la gestione, un colosso di asfalto

FERRARA Un investimento complessivo che supera i 146 milioni di euro. Cinquanta sono stati stanziati per lavori già ultimati; 38 per opere in corso. Oltre 50 milioni in progettazione e 6 milioni per cantieri ormai prossimi a partire. Dalla Romea alla Super, sono oltre 228 i chilomentri di strade che Anas gestisce nella nostra provincia. Tanti, come tanti sono i fondi nel piatto della sicurezza.

Partiamo da Ferrara. Per quanto riguarda il Raccordo Autostradale ’Ferrara – Porto Garibaldi’ nel corso di quest’anno sono stati eseguiti e conclusi lavori di pavimentazione che hanno comportato un investimento di 5 milioni. Il tratto è quello tra il chilometro 49,282 ed casello autostradale. Cantieri che si sono svolti su entrambe le carreggiate. Ma non è finita. Chi con l’auto si avventura su quella striscia di catrame e cemento che arriva fino al mare vede scorrere davanti al parabrezza operai e ruspe, camion e gettate che fumano. Sono in corso gli interventi di ripristino della segnaletica verticale. Anche qui un investimento non da poco. Si parla di 2 milioni di euro. Poi ci sono i lavori di installazione di nuove barriere di sicurezza, altri 1,15 milioni di euro. Ci vorrà ancora un po’ di tempo, pazienza – tanta – al volante. La conclusione di entrambi i cantieri è prevista entro la fine di quest’anno. L’altra grande arteria, che scorre soprattutto nella nostra provincia e che collega diverse direttrici di traffico, una porta che unisce il paese. E’ la Romea, croce e delizia, maledizioni per chi sotto il sole si trova in fila per ore. Una benedizione perché, dritta come una lama, evita la viabilità cosiddetta secondaria, svolte e incroci, l’imbuto dei paesi. Anche se, su quel corridoio, c’è un incubo costante. I camion, che sono tanti, colonne. Lungo la 309 Romea è in corso un primo intervento che riguarda la razionalizzazione e l’adeguamento delle intersezioni a raso. Il finanziamento complessivo si aggira sui 5 milioni di euro. Nel programma anche un secondo intervento che riguarda i lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino delle banchine, sistemazione dell’idraulica. Ancora la segnaletica, fornitura e posa delle barriere di sicurezza per un importo di 4 milioni di euro. Proprio sulla Romea si è misurato in questi giorni il braccio di ferro con i commercianti che, compatti, hanno protestato contro la cancellazione dell’ingresso al lido degli Estensi da Ferrara. Incontri, trattative, una raccolta firme che in pochi giorni ha raggranellato un migliaio di nomi. Brindisi alla vittoria di una località strategica per il turismo. Da lì chi arriva da Venezia entrerà ancora. "Bene i lavori per rendere più sicure le strade, ma ormai i cantieri sono diventati eterni, infiniti. Terminano in un tratto, riprendono nell’altro", la voce dei residenti.

Mario Bovenzi