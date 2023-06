La Rete per la pace: "Basta morti in mare" Flash mob oggi in piazza

Caro Carlino,

a pochi mesi dalla tragedia di Cutro ci troviamo ancora una volta a chiedere: perché non sono stati salvati? Mentre ancora non è stata fatta luce sulle responsabilità di quel naufragio, la strage avvenuta al largo delle coste greche, con centinaia di donne, uomini e bambini morti, rappresenta l’ennesima, inaccettabile tragedia annunciata e non evitata. Non sarà l’ultima, se non cesseranno le ipocrite e ciniche politiche di chiusura, dei respingimenti e dell’esternalizzazione delle frontiere della Fortezza Europa, che hanno dimostrato di essere fallimentari favorendo il traffico di esseri umani e la violazione di ogni diritto fondamentale. Per questo il 20 giugno, Giornata mondiale del Rifugiato, saremo in piazza per chiedere che: venga promossa una missione istituzionale europea di ricerca e soccorso nel Mediterraneo; le navi della flotta civile delle ONG possano operare senza ostacoli e criminalizzazione; siano aperti canali legali e sicuri d’ingresso in Europa; siano evacuati i campi di detenzione in Turchia come in Libia. La Rete per la Pace di Ferrara organizza un flash mob oggi alle ore 18 in Piazza Savonarola e invita la cittadinanza a partecipare.

Rete per la Pace Ferrara