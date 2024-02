La rete wifi si allarga sulla costa: "Riviera sempre più attrattiva"

È in continua crescita la rete regionale con banda ultra-larga EmiliaRomagnaWifi. Il maxipiano della Regione con oltre 900 punti di accesso dai Lidi Ferraresi a Cattolica, grazie a un investimento di 3,9 milioni in parte stanziati dalla Regione, in parte dal Ministero dell’Economia. Già 252 sono i punti allestiti attraverso Lepida (società in house della Regione) che saliranno a 926 totali alla fine dei lavori. Il piano rientra nella strategia ‘Data Valley Bene Comune’ Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna 2020-2025, pensato dalla Regione per consentire l’accesso gratuito di tutta la popolazione ai servizi wi-fi a banda ultra-larga. Per la costa comacchiese, nel corso del 2024 saranno allestiti 52 punti tra i lidi Scacchi e Pomposa, 48 a Lido delle Nazioni. Per il 2025 sono pianificate le attivazioni di 40 punti su Lido Estensi sud e Lido di Spina e 20 su Volano. Lavori realizzati e obiettivi futuri sono stati presentati dal presidente della Regione Stefano Bonaccini e dall’assessora all’Agenda Digitale Paola Salomoni, assieme al capo della segreteria politica della Presidenza della Regione Giammaria Manghi (foto). "L’accesso alla rete su tutta la riviera rende l’Emilia-Romagna sempre più attrattiva per la vacanza, lo sport e il tempo libero e potenzia ancora di più una proposta turistica già altamente competitiva – ha affermato il presidente Bonaccini –. Altrettanto importante è l’attivazione dei punti di accesso nei palazzetti dello sport, luoghi di aggregazione e socialità, dove tifosi e spettatori potranno usufruire del servizio. Anche attraverso l’accesso a Internet pubblico e gratuito, che rafforziamo con questo nuovo investimento, l’Emilia-Romagna si conferma terra di turismo, cultura e sport innovativa e inclusiva per cittadini e turisti". Nuovi punti wi-fi sono previsti anche nei palazzetti dello sport: nel ferrarese, 34 saranno attivati alla Giuseppe Bondi Arena.

Valerio Franzoni