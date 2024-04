La rettrice di Unife Ramaciotti: "Alloggi, studentato in arrivo. Aule, laboratori e sale studio: vi spiego tutti gli investimenti"

Di recente lei è stata eletta componente della Giunta esecutiva della Conferenza dei rettori: che significato ha per lei questa nomina e quali benefici può portare all’ateneo?

"La Crui – risponde la rettrice Unife Laura Ramaciotti – riveste un ruolo importante di analisi, coordinamento e monitoraggio del sistema universitario nazionale pubblico e privato e di confronto con il Ministero di riferimento. Nella mia nuova veste di componente della Giunta con l’importante delega al Bilancio intendo rappresentare al Ministero alcune criticità, a partire dal tema dei vincoli del fabbisogno finanziario degli atenei, ciò che limita e imbriglia l’operatività delle università pubbliche, anche con un bilancio virtuoso come il nostro. Intendo perseguire tale attività a beneficio di tutti gli atenei in una ottica di sistema, di cui si gioverà ovviamente anche la nostra Unife".

Come valuta l’ipotesi di uno studentato nel complesso dell’ex Centro operativo ortofrutticolo di via Bologna?

"Anche se si tratta di un’ipotesi ancora in fase di vaglio, ogni proposta che consenta di incrementare l’offerta di alloggi, riqualificando parti della nostra bella città, non può che essere benvenuta. Accogliamo con plauso ogni progetto che abbia le caratteristiche per rispondere alle esigenze degli studenti e del territorio. Tra l’altro, il prossimo 8 aprile illustreremo nei dettagli il significativo impatto socio-economico della presenza in città degli studenti universitari grazie a un’indagine condotta in collaborazione con Ascom e l’Amministrazione comunale".

Crede ci siano i presupposti per un ruolo attivo di Unife se dovesse riprendere sostanza l’ipotesi di uno studentato all’ex caserma di via Cisterna del Follo, ex progetto Feris?

"Analogamente a quanto detto in precedenza, siamo interessati a ogni iniziativa sia pubblica sia privata a favore dell’incremento di alloggi per studenti".

A che punto è la risoluzione della questione alloggi?

"La questione è complessa, prova ne è il fatto che affligge tutte le città sedi di atenei italiani, ed è necessario chiarire che l’housing non è nelle mani delle università, che sono comunque parte interessata. Nel 2021 Unife ha colto in maniera più che tempestiva il primo bando del MUR dedicato alla realizzazione di strutture residenziali nel 2021. Il progetto di un nuovo studentato nel complesso dell’Ippodromo comunale è il primo risultato tangibile di tale impegno: realizzato interamente da Unife, approvato nel novembre del 2023, comporta un investimento complessivo di oltre 17 milioni di euro, 13 milioni dei quali stanziati dal Ministero - è il finanziamento più ingente concesso in Emilia-Romagna - 3,2 milioni stanziati direttamente da Unife, 500 mila dal Comune e 233 mila dalla Regione".

Che ruolo rivestirà Unife?

"L’Ateneo è in prima linea, in quanto si occuperà dell’intera gestione dell’intervento di restauro e risanamento conservativo".

Gli studenti firmatari di ‘Ferrara 2044’ lamentano che, a fronte di un vertiginoso aumento degli iscritti, aule, sale studio e servizi per il benessere “sono rimasti pressoché gli stessi senza reali investimenti”: cosa risponde ai ragazzi?

"Quanto affermato è fortemente inesatto. L’Ateneo ha in corso un ampio piano a medio termine, finalizzato alla conservazione e valorizzazione delle strutture esistenti e alla realizzazione di nuovi spazi, per un investimento pari a circa 150 milioni di euro. Il tutto senza contrarre mutui, e si sta parlando del solo fronte infrastrutturale".

Può fare un rapido excursus delle operazioni concluse e di quelle in atto?

"Sì, ricordo che negli anni scorsi abbiamo riqualificato ambienti dell’Università in vari comprensori, recuperando ben 1300 posti per aule e sale studio. Lo scorso ottobre abbiamo inaugurato un vero e proprio gioiello come il nuovo polo didattico di Cona, con oltre 1400 posti per aule, 300 posti per sale studio, oltre che laboratori per simulazione. Sono in corso di realizzazione una nuova aula per 400 posti nel complesso di Machiavelli; laboratori, aule e sale studio per oltre 1800 posti nel complesso di San Rocco, e per 665 posti presso il polo scientifico-tecnologico. È costante il nostro sforzo per incrementare le ore di apertura delle sale e aule studio, oltre che delle biblioteche, anche grazie all’innesto di nuovo personale".

E per quanto riguarda i servizi agli studenti?

"Stiamo agendo a tutto tondo per potenziarli, anche in quelle aree emerse come particolarmente critiche: cito per tutti il servizio gratuito di counseling psicologico “Da Soli Mai”. Anche gli investimenti in ambito di edilizia sportiva vanno nella direzione di un’attenzione al benessere per la comunità, universitaria ma anche cittadina, a 360°. Oltre a queste ingenti opere di rinnovamento infrastrutturale e tecnologico, stiamo investendo sulle risorse umane: le operazioni messe in campo negli ultimi due anni hanno portato a un aumento di circa 80 unità tra personale docente e amministrativo, al netto di cessazioni, aspettative, etc, per un numero di oltre 400 tra assunzioni e upgrade, con ulteriori assunzioni in corso e in programma".

Anche le lezioni al cinema Uci sono state contestate dai firmatari del documento: continueranno o saranno trovate altre soluzioni?

"Innanzitutto, vorrei precisare che ciò che sappiamo da fonti dirette, tra l’altro con riscontri anche da interviste condotte dagli stessi media tra la popolazione studentesca, è che questa soluzione temporanea è molto apprezzata, per varie ragioni. Le sale adibite a lezione sono state dotate di dispositivi per migliorarne la funzionalità; la posizione in città, vicina al centro, alla stazione e al Polo scientifico tecnologico; la disponibilità di servizi in loco e di spazi per lo studio. In quanto alla possibilità di proseguire, stiamo seguendo l’evolversi della situazione, vagliando tutte le soluzioni".