La rettrice Ramaciotti: "Asse Savonarola, siamo a buon punto"

In riscontro alla richiesta di aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori di restauro degli edifici universitari di via Savonarola rispondo volentieri alle sollecitazioni del giornalista Cristiano Bendin de ’il Resto del Carlino’ di Ferrara e dei cittadini che, avendo a cuore le sorti della nostra città, chiedono di essere informati e aggiornati su uno dei comparti urbani più duramente colpiti dagli eventi sismici del 2012.

Il mio mandato di questi anni come Rettrice ha perseguito il preciso compito di gestire strategicamente e con consapevolezza un patrimonio architettonico di Ateneo prevalentemente monumentale di grande valore storico-artistico, che richiede di essere conosciuto, conservato e valorizzato. Per questi motivi, per il nostro Ateneo, il patrimonio architettonico è un obiettivo prioritario e un bene di inestimabile valore che richiede un quotidiano impegno per conservarlo al meglio e per renderlo fruibile non solo alla comunità universitaria, ma all’intera cittadinanza nel migliore dei modi. Si tratta di una delle sfide più impegnative di questi ultimi anni.

Per quanto riguarda il cosiddetto Asse Savonarola, composto da palazzo Renata di Francia, palazzo Strozzi con il Casamento Savonarola, palazzo Tassoni-Mirogli e palazzo Contughi-Gulinelli, lo stato di avanzamento dei progetti è in continua evoluzione ma, proprio perché il restauro è per sua natura un processo basato su azioni strategiche e sinergiche ad alta complessità il cui esito finale deve poter essere prefigurato con assoluta certezza, deve necessariamente essere vagliato da una moltitudine di attori, coinvolti per legge, seguendo un iter procedurale complesso.

Per quanto riguarda palazzo Contughi-Gulinelli, l’impegno di avviare le procedure per gli affidamenti entro l’anno è stato mantenuto, avendo ottenuto ad ottobre 2024 l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Regione Emilia-Romagna che consentirà di pubblicare la gara di affidamento dei lavori entro le prossime settimane, come già comunicato precedentemente agli organi di stampa locali.

Per quanto riguarda i palazzi Renata di Francia, Strozzi con Casamento Savonarola e Tassoni-Mirogli, abbiamo ricevuto, come da contratto, dai progettisti incaricati i progetti esecutivi che stiamo trasferendo, dopo le nostre revisioni, agli Uffici competenti. Saremo quindi pronti, nei prossimi giorni, ad avviare anche per questo comparto l’iter di approvazione della Regione Emilia-Romagna. Il patrimonio architettonico riveste un ruolo fondamentale sia per l’Università, che potrà recuperare spazi restaurati e sicuri da dedicare alle proprie attività, sia per la città alla quale verranno restituiti palazzi storici di grande valore culturale. Sono certa che il dibattito costruttivo su questo tema costituisca un importante stimolo per il nostro Ateneo per assumere con serietà e competenza il proprio ruolo nei confronti della comunità.

Rettrice Università