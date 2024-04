La rettrice Ramaciotti: "Investimenti e assunzioni. La nostra università è sempre più attrattiva"

Di record in record, di eccellenza in eccellenza, Unife si sta ricavando un ruolo sempre più significativo anche in termini di impatto economico sulla città e sul territorio. Ed è la rettrice Laura Ramaciotti, presentando l’esito della ricerca condotta dall’Osservatorio economico sui grandi eventi a confermare questo dato. "Gli studenti iscritti a Unife nel 2023 – spiega – erano 28.355. Nove studenti su dieci provenivano da fuori Ferrara, a conferma di una sempre più alta attrattività del nostro ateneo". Un’attrattività che ha fatto il paio con una rimodulazione dei servizi offerti ai ragazzi e a un potenziamento delle strutture. Infatti, come ha spiegato Ramaciotti, "se è vero che l’indotto generato dagli studenti ammonta a oltre 149 milioni di euro, va considerato anche l’indotto che l’ateneo genera in termini di investimenti, rifunzionalizzazione delle strutture e assunzioni di personale (docente e non)".

Sul piano degli investimenti sulle strutture, Ramaciotti sottolinea un impegno finanziario di oltre 150 milioni di euro. Ma torniamo ai dati sulla crescita di Unife. "In quattro anni – prosegue a rettrice – gli iscritti a Unife sono aumentati del 30%. Un dato record a livello nazionale. L’incremento degli iscritti alle università italiane, negli ultimi dieci anni, è stato del 10%. Dello 0,1% se poi ci si limita alle università tradizionali". Il numero di iscritti negli atenei emiliano-romagnoli è invece cresciuto di 21 punti percentuali, in Lombardia del 24%". Secondo Ramaciotti, il risultato dell’indagine condotta da Unife in collaborazione con Ascom Confcommercio conferma che "il nostro ateneo svolge un ruolo che va oltre alle sue funzioni di formazione e divulgazione, ma contribuisce fattivamente alla crescita economica e sociale del territorio interagendo in modo sinergico con la società e le istituzioni".

Dello stesso avviso anche l’assessore ai Rapporti con l’Università, Alessandro Balboni che ripercorre in parte anche la sua esperienza da rappresentante studentesco. "Negli anni in cui rappresentavo gli studenti – scandisce – ho assistito a una crescita esponenziale di questa università. Ora, da amministratore, posso dire che la crescita delle immatricolazioni registrata negli ultimi anni ha dato una scossa all’economia cittadina e ha contribuito in maniera significativa non solo all’attrattività dell’ateneo, bensì della città complessivamente intesa. Unife è un valore aggiunto". Il presidente provinciale di Ascom, Marco Amelio, lanciando l’idea del piano di valorizzazione del commercio di vicinato, conferma la lettura dell’analisi: "Il volano economico generato è significativo sia per la nostra città che per il forese – sostiene – ed è ancora più importante rispetto al valore aggiunto economico complessivo di un sistema che stenta ancora a riprendersi".

Il piano che il presidente Ascom ha in mente si muove su due binari. "Da un lato – prosegue – occorre promuovere lo sviluppo delle economie e dei servizi di prossimità, dall’altro incrociare questa offerta con la popolazione universitaria che è sempre crescente". La vede così anche il direttore di Confcommercio, Davide Urban che rilancia sull’importanza di questo studio per "mettere in campo una serie di convenzioni legate alle attività di vicinato, alla persona e alle associazioni sportive e culturali e di intrattenimento con le quali stiamo lavorando".