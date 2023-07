La rianimazione da un sanitario del Sant’Anna

Un infermiere è tale non soltanto quando si trova tra le mura di un ospedale o nel retro di un’ambulanza. Lo è anche quando è fuori servizio e, andando a mangiare una pizza, sente una persona chiamare aiuto. Antonio Tancredi, infermiere del pronto soccorso dell’ospedale di Cona, non ci ha pensato due volte a intervenire quando si è reso conto che tra i chioschi della Darsena c’era qualcuno che stava male. È stato lui, venerdì sera, il primo a correre in aiuto del 49enne andato in arresto cardiaco.

Il sanitario si è avvicinato e ha visto l’uomo a terra con la moglie accanto. Ha chiesto qualche informazione e poi si è subito adoperato per prestare i primi soccorsi. "Ho sentito che aveva polso e ho iniziato a praticare il massaggio cardiaco" ha raccontato in seguito. Nel frattempo sono arrivati i medici che si sono uniti alle manovre di rianimazione. Subito dopo è stato portato il defibrillatore, che ha anticipato di qualche minuto l’arrivo dell’ambulanza che ha portato il 49enne in ospedale. Un esempio di come la collaborazione e la preparazione possano fare la differenza nel gestire una situazione d’emergenza.