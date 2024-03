"La riapertura, orgoglio della comunità"

Ha riaperto la Casa Museo ‘Remo Brindisi’. Il Museo raccoglie la ricca collezione appartenuta al Maestro Remo Brindisi: un insieme di opere delle principali espressioni artistiche nazionali e internazionali del Novecento. La direttrice della Casa Museo Laura Ruffoni: "Colgo l’occasione per salutare con soddisfazione la conclusione della catalogazione della biblioteca Brindisi, che comprende più di seimila volumi di tema artistico. Il fondo bibliotecario Brindisi può essere restituito alla comunità per la sua consultazione. Per questo siamo grati alla Regione Emilia Romagna - Servizio Patrimonio Culturale, così come alla Biblioteca Civica L.A. Muratori per l’impegno profuso. Un altro tassello che si aggiunge alla fruizione pubblica del museo.

Molto è il lavoro da fare sotto tutti gli aspetti, da quelli legati allo studio e alla conservazione, alle relazioni con altre realtà museali e culturali sino alle iniziative di divulgazione. Tutte le attività sono oggetto di una rinnovata programmazione".

Orari di apertura per la stagione. Marzo, aprile, maggio, settembre e ottobre fino al ponte di ognissanti:

giovedì, venerdì, sabato e prefestivi, domenica e festivi

dalle 10 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30. Giugno, luglio e agosto dal martedì alla domenica apertura serale dalle 19 alle 23. Da novembre a febbraio aperto su prenotazione. Visite guidate serali. Dal 4 luglio al 29 agosto

Giovedì alle 21:30.