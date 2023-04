La ricciola ferrarese ottiene il marchio Deco

Il paniere dei prodotti a marchio Deco, con la ricciola ferrarese, si arricchisce di una nuova specialità tradizionale. La giunta ha approvato l’iscrizione al registro dei prodotti Deco del celebre prodotto da forno ferrarese e il relativo disciplinare di produzione e commercializzazione della neonata Deco che reca come simbolo un ‘diamante’ stilizzato, in omaggio al bugnato di palazzo dei Diamanti. Il disciplinare è il frutto del lavoro congiunto di una commissione di esperti e prescrive, in sintesi: che gli ingredienti principali impiegati giungano per il cento per cento da filiere di produzione tracciate e rintracciabili nel territorio dell’Emilia-Romagna, che la lavorazione e la produzione avvengano nella provincia di Ferrara. "Siamo partiti nel 2020 con un percorso che ci ha visti dapprima introdurre la certificazione Deco - hanno spiegato Angela Travagli, assessore alle attività produttive e Massimiliano Urbinati preside del Vergani nonché presidente della Strada dei vini e sapori – quindi la progressiva certificazione di quattro prodotti tipici, che sono parte della storia di Ferrara, con il grande coinvolgimento e con il prezioso apporto di associazioni, produttori, studenti, della Strada dei vini e dei sapori della Provincia. La via per il futuro passa attraverso la riscoperta delle radici". Il Vergani ha inoltre curato la narrazione storica del prodotto. Silvia Bozzato della Strada dei Vini e Sapori ha accennato anche le differenti ipotesi sulla sua origine: "C’è chi pensa che il ricciolo ricordi la pettinatura graziosa di una dama rinascimentale o chi ipotizza una naturale derivazione dal cornetto della coppia ferrarese. Molto probabilmente l’origine è però più recente e nasce da un ‘pane’ spennellato con uovo e arricchito con sale in superficie, poi rielaborato nella versione in pasta sfoglia, più ricca e godereccia".

Lauro Casoni