La ricerca d’eccellenza. Ostruzione venosa e udito, studio finanziato dal Pnrr

Si chiama ‘Trattamento dell’ostruzione venosa associata a disturbi audio-vestibolari mediante uno stent innovativo’ ed è uno dei sette progetti finanziati a team di ricerca dell’azienda ospedaliero universitaria attraverso il Pnrr nell’ambito della ricerca biomedica. Il tutto per un importo complessivo di sei milioni e 200mila euro. Il ‘Principal investigator’ è Paolo Zamboni, direttore del programma Malattie vascolari azienda ospedaliero universitaria, finanziato con 999mila euro. "I disturbi dell’orecchio interno o audio vestibolari comportano sintomi quali vertigini, sordità e acufeni" spiega Zamboni.

"In una percentuale di pazienti questi sintomi si associano ad un flusso ostacolato nelle vene giugulari – prosegue –. Per normalizzare il flusso è stato studiato un innovativo stent e l’ipotesi dello studio è verificare se quest’ultimo possa normalizzare il flusso e migliorare i sintomi. I pazienti ammessi alla sperimentazione clinica sono quelli che non ottengono miglioramenti dalle migliori terapie oggi disponibili. Se l’ipotesi degli sperimentatori fosse corretta il vantaggio che ne deriverebbe sarebbe molto evidente". Si tratta di uno studio multicentrico, poichè coinvolge oltre al Sant’Anna, anche il policlinico di Catania. Ma soprattutto è fortemente multidisciplinare. Ogni disciplina è indispensabile alla riuscita dello studio. A Ferrara sono stati coinvolti gli audiologi e vestibologi, capitanati da Andrea Ciorba, i radiologi vascolari con in testa Roberto Galeotti, e lo stesso Zamboni con un gruppo di giovani chirurghi vascolari. "Ma non avremo solo discipline mediche in campo – continua Zamboni – poiché anche giovani fisici e bio-ingegneri lavoreranno al nostro fianco per sostenere lo sviluppo di due dispositivi innovativi. A Catania i ricercatori saranno coordinati da Pier Francesco Veroux, direttore dell’unità operativa complessa di Chirurgia vascolare e dei trapianti d’organo. "Siamo orgogliosi – conclude il professore – di essere stati finanziati per un progetto sfidante e fortemente innovativo. In generale la medicina clinica è poco incline alla interdisciplinarietà, questa volta invece ogni componente è fortemente motivato a collaborare e soprattutto ad integrarsi con i ricercatori delle altre discipline".