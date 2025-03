La ricerca Unife vola in orbita con l’Agenzia spaziale italiana

Con la capsula SpaceX Crew-10 sulla Stazione spaziale internazionale (ISS) arriva in orbita anche Drain Brain 2.0, il progetto realizzato dall’Università di Ferrara e finanziato dall’Agenzia spaziale italiana (ASI). Durante la missione due degli astronauti indosseranno lo strumento sviluppato da Unife: un sistema innovativo di pletismografia cervicale portatile e di semplice utilizzo per la misurazione non invasiva del polso venoso giugulare, un importante indicatore della salute cardiovascolare. A illustrare il razionale della ricerca, il principal investigator Paolo Zamboni, professore del dipartimento di Medicina traslazionale e per la Romagna e direttore del centro delle Malattie vascolari dell’Ateneo ferrarese, che per la realizzazione del progetto è stato supportato dal team interdisciplinare composto dai professori Angelo Taibi e Rosa Brancaccio di Fisica e Scienze della Terra, Antonino Proto ricercatore di Neuroscienze e Riabilitazione e Anselmo Pagani dottorando di Medicina traslazionale. "Lo strumento diagnostico che abbiamo realizzato con i fondi Asi – così Zamboni – è uno speciale pletismografo, cioè un sensore sottilissimo a forma di collarino che può essere facilmente indossato dagli astronauti a bordo e che è sincronizzato con l’elettrocardiogramma. Permette di rilevare a distanza i segnali di flusso nella vena giugulare e nell’arteria carotide, i vasi principali del cosiddetto asse cuore-cervello. Quando – continua – gli astronauti saranno in orbita, potremo analizzare il loro adattamento fisico alla nuova situazione, in assenza di gravità. Va considerato che a oggi i problemi cardiovascolari e neurologici dovuti all’assenza di gravità e ai fenomeni di adattamento sono tra i primi ostacoli alla possibilità di prolungare i voli spaziali al di sopra dei sei mesi. Lo strumento potrebbe fornire dati indispensabili per organizzare le necessarie contromisure per la sicurezza degli astronauti nelle future missioni spaziali, come quella su Marte".