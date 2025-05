La ricercatrice del Cern. Chiara Telloli ospite della serata lionistica

E’ stata la ricercatrice del Centro Nazionale di Ricerche di Bologna Chiara Telloli l’ospite dei Lions Club di Codigoro e Comacchio Sette Lidi, presso il ristorante Pentagramma, all’interno del resort Oasi bianca. La ricercatrice ha tenuto un’interessantissima relazione sul tema: "La radioattività ambientale a cui siamo quotidianamente esposti". Chiara Telloli vanta al suo attivo 9 anni di ricerca presso l’Enea di Bologna e 2 presso il laboratorio Metodi e Tecniche Nucleari per la Sicurezza, il Monitoraggio e la Tracciabilità del Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare di Enea. E’ autrice di diverse pubblicazioni scientifiche, edite su riviste specializzate del settore e spesso tiene conferenze in diversi paesi del mondo. La quarantaquattrenne codigorese si occupa di diverse attività ambientali, alimentari e di nucleare forense, applicando le tecniche analitiche nucleari in temi di sicurezza ambientale e tracciabilità. La serata è stata inoltre l’occasione per premiare Giuliano Taddia, con la massima onorificenza lionistica, il Melvin Jones.