La ricetta per il turismo. I prodotti a marchio Deco

C’è un paniere che cresce, a Bondeno. Un carrello della “spesa” che punta alla qualità, in alternativa all’omologazione del gusto che sembra contraddistinguere la globalizzazione. Il marchio “Deco” di Bondeno va in direzione opposta, esaltando la specificità e qualità del gusto, riscoprendo radici e tradizioni.

Da quando è stato istituito, all’inizio della scorsa legislatura, il marchio “Deco” (Denominazione comunale di origine) ha abbracciato una serie di produzioni locali: la passata di pomodoro di Bondeno, il riso “Matildeo” biologico, il tartufo delle “Terre di Bondeno”, il biscotto casereccio con ricetta tradizionale, il miele della “Terramara” e il “Vino di Matilde”.

A questa ormai vasta gamma di prodotti se ne potrebbero aggiungere a breve altri due: il melone tipico di Gavello (che in realtà abbraccia anche le località di Pilastri e Burana con le sue colture), che arriva anche in regioni lontane mediante la distribuzione, ed inoltre la “pincia”. Per i profani, si tratta di una sorta di focaccia, leggermente diversa come impasto, che solamente in questo angolo di territorio prende il nome di “pincia”.

"Quando siamo partiti, nel 2017, siamo stati pionieri di un’esperienza che intendeva qualificare il consumo di prodotti originari del nostro territorio – spiega il sindaco, Simone Saletti –. Non soltanto per via di grani o colture a “Km zero”, ma che rispettassero rigorosi disciplinari sulla loro preparazione, integrati da accurate indagini storiche riferite alla presenza di tali prodotti sul nostro territorio".

Alcuni di questi prodotti hanno fatto capolino anche tra gli scaffali della grande distribuzione, ma generalmente il loro canale di diffusione privilegiato resta quello delle storiche “botteghe del gusto”, per fortuna ancora presenti a Bondeno, come risposta ad un consumo “massificato” di prodotti di incerta provenienza.

"Esistono poi attività gastronomiche che utilizzano questi prodotti e ingredienti per la preparazione delle portate – continua Saletti –. Senza dimenticare la possibilità di gustare alcune delle nostre prelibatezze locali direttamente in loco. Per esempio, abbiamo una Sagra a Gavello, che esalta il gusto del melone durante il festeggiamento del patrono della frazione, mentre la “pincia” può essere gustata appena sfornata nei nostri forni di vicinato.

I nostri prodotti enogastronomici sono, dunque, un veicolo di indotto, che si collega ad un turismo “di giornata”, veicolato dai percorsi ciclopedonali che portano visitatori attraverso la “Destra Po”. il buon cibo come vettore per unire esigenze ed esperienze diverse. Il marchio “Deco” comunale è un sigillo di garanzia, in tal senso, per certificare i prodotti tipici locali.

Matteo Radogna