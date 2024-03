La ricostruzione continua: "Post sisma, altri 4 milioni"

Dal 5 aprile al 9 maggio saranno aperti i termini per la presentazione delle domande al bando regionale sul ripopolamento, sulla rivitalizzazione e sulla rigenerazione delle aree colpite dal sisma del 2012 le cui immagini simbolo, per ciò che riguarda l’alto ferrarese sono certamente il municipio di Terre del Reno squarciato e poi abbattuto e la torre crollata del castello di Poggio Renatico, oltre alle tante chiese. Un bando che nelle precedenti edizioni è stato molto utile alle varie località del cratere tra le quali Bondeno. "A seguito delle sette edizioni del medesimo bando già concluse, le attività matildee aderenti sono state 59 – descrivono il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alle Attività produttive, Michele Sartini –. L’investimento complessivo di queste attività è stato di circa 6 milioni di euro, dei quali poco più di 3 milioni e mezzo sono stati coperti dal bando rivitalizzazione. Le attività di Bondeno e delle sue frazioni hanno voglia di crescere e investire, a testimonianza dell’esistenza sul nostro territorio di un’economia florida in cui i cittadini sostengono convintamente le attività del territorio, recandosi con cadenza regolare a fare acquisti nelle realtà di vicinato e non solo. Ricordiamo che in Municipio tutti i martedì, dalle ore 9.30 alle ore 16.30, è attivo lo Sportello Imprese gestito da Sipro per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento da parte delle attività interessate al bando". Tanta attenzione anche da parte di Terre del Reno che spiegano il nuovo bando. "I contributi che in questa nuova annualità del bando andranno a finanziare progetti di nuovo insediamento, riqualificazione, ammodernamento e/o ampliamento delle attività – dicono dalla municipalità – Per i Comuni del cratere, tra cui Terre del Reno, escluse Ferrara e Carpi che hanno uno specifico budget assegnato, sono stati destinati 4.640.000,00 euro. Per info lo Sportello Imprese del Comune è a disposizione tutti i giovedì dalle ore 9.30 alle ore 16.30". Potranno presentare domanda, esclusivamente sull’applicativo Sfinge 2020, e beneficiare dei contributi le micro, le piccole e le medie imprese, le associazioni, gli enti e le fondazioni no profit, e i liberi professionisti ordinistici e non ordinistici. I progetti candidabili devono essere avviati a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, conclusi entro il 30 giugno 2025 e prevedere una spesa complessiva minima di 20 mila euro. Il contributo concesso corrisponde ad almeno il 50% della spesa ammissibile, con ulteriori premialità indirizzate ad imprese femminili.

Laura Guerra