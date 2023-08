La rievocazione dello sbarco di Garibaldi a Comacchio: il sindaco: "Noi parte attiva della storia d'Italia"

Ieri era la giornata in cui Comacchio ricordava “l’eroe dei due mondi”, il patriota e condottiero del Regno d’Italia: Giuseppe Garibaldi. La storia vuole che la notte del 3 agosto 1849, mentre la flotta Garibaldina si spostava da Cesenatico a Venezia, fu notata dagli austriaci che tentarono di fermarla. L’eroe del Risorgimento si mise in fuga assieme alla moglie Anita, gravida e malata, e all’amico Gioacchino Bonnet. Sbarcarono a Magnavacca, frazione di Comacchio, oggi chiamata Porto Garibaldi, in onore all’eroe ed alla vicenda. Arrivando trovarono la zona favorevole, per via della vegetazione, a nascondere fuggiaschi. Si rifugiarono proprio presso il Capanno Ignazio Cavalieri, oggi noto come Capanno Garibaldi, sito in Lido delle Nazioni.

Per ricordare il memorabile evento storico e patriottico, il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri, assieme alle autorità locali, hanno deposto la corona commemorativa in piazza a Comacchio. Successivamente hanno deposto la corona anche presso il Capanno stesso, dove si sono unite poi altre autorità. A seguire, alle 18,30, la celebrazione è proseguita in spiaggia, dove sono giunte imbarcazioni storiche provenienti dalla Marineria di Cesenatico, scortate da piccole barche a remi. Sempre lì, il sindaco ha tenuto un discorso, a ricordare "l’importante evento che avrebbe portato poi alla fondazione del nostro Paese, di cui Comacchio è stata parte attiva". Alle 19 la commemorazione si è sposata al Capanno, dove la Fanfara Garibaldina di Crevalcore ha suonato toccanti note.

Jasmine Belabess