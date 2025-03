La riforma di Medicina: "Una svolta storica, ora selezione più equa"

Fabrizio Toselli, segretario provinciale di Forza Italia, e Matteo Fornasini, assessore al Turismo, insieme ad Adolfo Sebastiani responsabile sanità di FI Ferrara esprimono grande soddisfazione per l’approvazione della riforma che modifica l’accesso ai corsi di laurea in Medicina, odontoiatria e Veterinaria. "Con l’approvazione definitiva della legge delega, il nostro Paese segna una svolta storica – spiegano –. Grazie alla riforma voluta dal ministro Anna Maria Bernini, vengono finalmente superati i test d’ingresso a crocette, che erano ormai obsoleti e inadeguati. Si apre ora la strada a una selezione più equa e meritocratica, permettendo a migliaia di giovani talenti di accedere ai corsi di laurea in medicina e intraprendere il proprio percorso formativo sulla base delle reali competenze e motivazioni. Toselli e Fornasini "ringraziano Bernini e il governo per l’impegno e la determinazione con cui ha portato avanti questa riforma fondamentale".

"Questa riforma è partita da Ferrara grazie alla lungimiranza del rettore Zauli e del sindaco Fabbri ed è una vittoria per il merito e per il futuro della nostra sanità" dichiarano i rappresentanti di Forza Italia. "Grazie a questo intervento, nei prossimi sette anni, il nostro Paese potrà formare almeno 30mila nuovi medici, preparati e motivati, pronti a contribuire con competenza alla cura dei cittadini". Interviene anche Sebastiani: "All’Università di Ferrara fu richiesto dal ministero dell’Università di confrontare i risultati di merito di un gruppo di studenti del corso di laurea in Medicina vincitori nel vigente test a quiz di ingresso rispetto ad un gruppo del corso di laurea in Biotecnologie esclusi dal test di ingresso. I due gruppi sono stati valutati dopo il primo semestre con analoghi contenuti didattici. I risultati sono stati che non esiste nessuna differenza significativa tra le performance dei due gruppi e che il test di ingresso seleziona in modo casuale". Concludono Toselli e Fornasini: "In un periodo in cui le sfide per il futuro della sanità sono sempre più evidenti, Forza Italia continua a lavorare per un sistema formativo che valorizzi il merito e la competenza. Questo è un altro impegno mantenuto con gli elettori, una dimostrazione tangibile che il nostro impegno è rivolto a costruire un Paese più forte, equo e prospero per tutti".