La rimpatriata dei ragazzi di Gibi

Ancora una volta la famiglia Fabbri ha radunato lo ’squadrone’ dì Gibi.

Sabato Elena e Giorgio hanno ospitato nella cornice suggestiva in via Sammartina gli ex giocatori di Battista, come abitudine da decenni.

Del suo, invece, Ascoli sono arrivati Scanziani, Boldini e Adelio Moro; del Real Vicenza Carrera e Lely; del Bologna Colomba, del Piacenza Bonafe’ e Landini, e poi i tanti spallini, da Franco Pezzato a Tartari, Pasetti, Alberto Novelli, Cantagallo, Gambin, Danilo Ferrari, Franco Fabbri, Cervellati, Rizzato, Mamini e Benini.

L’appuntamento e amarcord è servito quest’anno a ricordare soprattutto Natale Patria, infaticabile e prezioso organizzatore dei precedenti e riusciti ritrovi, alla presenza della moglie e del figlio Pietro.

Insomma, la tradizione continua, ed è sicuramente una gran bella tradizione.