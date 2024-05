La rinascita dei monumenti. Dal Castello alla Banca d’Italia, una pioggia di finanziamenti

L’acquisto del complesso immobiliare costituito dagli edifici dell’ex filiale della Banca d’Italia a Ferrara, in piazza Tasso e in via Borgo dei Leoni per l’importo complessivo massimo di 5.016.000 euro. Il restauro e consolidamento del Castello Estense (3.000.000 euro). Sono questi alcuni degli interventi che riguardano il nostro territorio previsti dai decreti firmati dal ministro Sangiuliano.

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha firmato cinque decreti riguardanti il Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”, che si articola in “Riprogrammazione delle risorse finanziarie”, “Programmazione risorse residue annualità 2020”, “Programmazione risorse residue annualità 2023”, “Programmazione ulteriori risorse annualità 2023” e “Programmazione risorse annualità 2024”. "I Grandi Progetti Beni Culturali sono una tappa fondamentale del nostro lavoro – sottolinea Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano –. Siamo riusciti ad intervenire su un insieme molto articolato di beni del nostro splendido patrimonio. Dopo una fitta interlocuzione con i vari territori sono stati scelti diversi siti in quasi tutte le regioni Italiane: dal teatro Bellini di Catania al Santuario di Oropa a Biella, dal museo del libro a Napoli, alla foiba di Basovizza, dal parco archeologico di San Casciano alla villa romana di Positano. Tanto per citare alcuni degli interventi. Un’azione che permette di concretizzare l’idea di una tutela e valorizzazione diffusa su tutto il territorio della Nazione. L’Italia deve essere orgogliosa del suo patrimonio, un unicum globale per qualità e quantità, dobbiamo prendercene cura e farne un’occasione di sviluppo socio economico".

Tra gli interventi previsti dai singoli decreti figurano l’Abruzzo L’Aquila - completamento del Teatro Comunale (5.000.000 euro); Pescara - realizzazione del Parco Archeologico di Rampigna (2.000.000 euro); Basilicata Lavello (Potenza) - restauro architettonico del Palazzo Ducale di Lavello e rifunzionalizzazione degli spazi museali (2.500.000 euro); Calabria Reggio Calabria - lavori di scavo archeologico e allestimento multimediale nella Cattedrale di Gerace (500.000 euro); Reggio Calabria - restauro della Basilica Cattedrale (1.500.000 euro); Vibo Valentia - allestimento, rifunzionalizzazione e restauro del Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi. In pratica il piano coinvolge tutta l’Italia.