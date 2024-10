La rinascita del Canoa Club: "Struttura distrutta nell’incendio. Per la nuova sede 200mila euro"

Bondeno, sport e lavori pubblici. Approvato il progetto per la realizzazione della nuova sede del Canoa club: Lavori per 229mila euro.

Tornerà a vivere e animarsi anche la sede del Canoa Club di Bondeno grazie a lavori da 229 mila euro di cui la giunta ha da poco approvato il progetto esecutivo. La precedente sede dell’associazione era stata distrutta da un rogo divampato nel dicembre del 2020. Da allora, è stato avviato l’iter dei rilievi e delle operazioni peritali, cui si è sempre affiancata l’intenzione dell’Amministrazione comunale di recuperare l’area e i fabbricati, al fine di restituire pieno utilizzo e totale fruibilità a un impianto di sicuro interesse per la comunità. La nuova sede del Canoa Club, nell’area demaniale in concessione al Comune sulla sponda sinistra del Cavo Napoleonico, sarà un prefabbricato amovibile, per la quale è già stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica. Del totale dei lavori, pari a 229mila euro, 140mila provengono dall’avanzo del bilancio comunale, 80mila sono finanziati tramite mutuo da assumere con Credito Sportivo accedendo al bando ‘Sport Missione Comune 2024’ per il quale è già stata ottenuta dal Coni Regionale l’apposito parere. La restante parte dei fondi era già stata impegnata nel corso dell’anno passato. L’approvazione del progetto esecutivo costituisce l’ultimo fondamentale tassello propedeutico all’esecuzione delle opere che finalmente garantiranno un’idonea ’casa sociale’ ai diversi iscritti del Canoa Club di Bondeno.