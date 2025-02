La rinascita dopo il rogo. Una casa per il Canoa Club

Bondeno, al via la gara d’appalto per la nuova sede del Canoa Club e l’amministrazione comunale indica la commissione tecnica degli esperti che ne seguirà la procedura. Dopo il devastante incendio che, nella notte di Natale di tre anni fa, distrusse la storica sede del Canoa Club di Bondeno, è arrivato il momento della ricostruzione. Una ricostruzione attesa. È stata avviata infatti la procedura di affidamento per la gara d’appalto relativa ai lavori di realizzazione della nuova sede che sorgerà là dove, dalla sua fondazione, era la sede storica. Si affaccia sulle acque del Cavo Napoleonico in un angolo verde, tra gli alberi, in prossimità di un piccolo attracco. L’importo complessivo dell’appalto ammonta a 229.000,00 euro e la copertura finanziaria è stata garantita per 80.000,00 euro tramite un mutuo con il Credito Sportivo, ottenuto grazie all’adesione al bando "Sport Missione Comune 2024", e per 149.000,00 euro attraverso l’avanzo di bilancio comunale, con una parte già impegnata nel biennio 2023-2024. Alla gara d’appalto, come indicato sulla determina pubblicata in questi giorni sull’albo pretorio, saranno invitati cinque operatori economici del territorio. Una scelta motivata dalla volontà di favorire le microimprese locali, promuovendo al contempo una gestione più efficiente degli appalti, un minor impatto ambientale e una ricaduta economica positiva per la comunità bondenese. "Si ritiene opportuno – si legge infatti nella determina - circoscrivere la selezione degli operatori all’ambito territoriale prossimo al Comune di Bondeno, in base all’importo dell’appalto e alla necessità di non determinare aggravio di costi ed impatti negativi derivanti dall’organizzazione del cantiere e dalla movimentazione di mezzi". La nuova sede sorgerà in un’area idonea, come sottolineato dal sindaco Simone Saletti, frutto di una progettazione condivisa tra l’amministrazione comunale e il Canoa Club. La struttura si troverà in una posizione strategica, lungo il percorso della futura pista ciclabile che collegherà Poggio Renatico, Terre del Reno e Bondeno, parallelamente al Cavo Napoleonico e alla Destra Po. Nonostante le difficoltà e la perdita della loro sede, i circa trenta soci del Canoa Club hanno dimostrato un forte spirito di coesione, continuando a praticare canoa grazie al deposito che custodisce le loro imbarcazioni e mantenendo viva l’amicizia e la passione per questo sport. La nuova sede rappresenta per loro un importante punto di partenza, un luogo dove poter finalmente tornare a riunirsi e coltivare la loro passione.

Claudia Fortini