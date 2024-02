La rinascita dopo il sisma: "La basilica di San Paolo viene restituita alla città"

È stata dichiarata ieri la fine del corposo complesso di lavori alla chiesa della Conversione di San Paolo, fra le più antiche di Ferrara, coinvolta sia nel terremoto del 1570 che da quello del 2012. All’esterno, sono stati tolti i pannelli del cantiere e finalmente la facciata si può ammirare nella sua completezza. L’edificio era chiuso già da metà degli anni Duemila, ben prima del sisma. La sua situazione si è poi aggravata dalle lesioni dovute alle scosse del 2012. Ora, dopo la fine dei lavori di competenza del Comune, dichiarata ieri, si stanno realizzando le ultime pulizie all’interno della chiesa, di proprietà della parrocchia di San Paolo. "Mi compiaccio della riapertura, finalmente, dopo un mio lontano incontro con il ministro Bray e il vescovo Negri, della chiesa più bella di Ferrara, San Paolo, dopo il terremoto del 2012, chiusa già da dieci anni prima – dice il sottosegretario Vittorio Sgarbi –. Dopo più di vent’anni si ritorna in questo mirabile tempio, in attesa che l’ultimo finanziamento, da me garantito, di 600.000 euro, consenta il restauro degli altari e delle pale d’altare di Bastianino, testimonianza, insieme al Giudizio universale della cattedrale, della fortuna di Michelangelo a Ferrara. Doppia festa, dunque". "La chiesa di San Paolo è un vero e proprio gioiello artistico e architettonico di Ferrara, siamo pertanto felici di aver concluso i lavori che la restituiranno, oltre che ai fedeli, alla città. Il prossimo obiettivo dell’Amministrazione comunale è far vedere alla collettività gli interventi realizzati. Alla volta di marzo faremo un’apertura straordinaria", spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Maggi. "La basilica di San Paolo è una delle chiese più antiche di Ferrara e l’ultimazione dei lavori post sisma è il primo passo fondamentale per la sua prossima riapertura. Successivamente si potrà tornare ad ammirare anche i suoi splendidi tesori, attualmente in fase di ripristino e restauro, grazie ad un intervento risolutore del sottosegretario Vittorio Sgarbi, che ringrazio, per il reperimento delle somme necessarie ai restauri. Un momento doppiamente felice perché oltre ad essere luogo di culto e di tradizione per i fedeli, San Paolo è un vero e proprio museo sia per le decorazioni che la adornano e sia per il suo apparato interno", così l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli. La riqualificazione e il restauro della chiesa di San Paolo ha comportato un doppio stanziamento, per un totale di 3,8 milioni di euro (3 milioni di finanziamento ministeriale del Ducato Estense e 850mila di fondi regionali post sisma). In base a una convenzione, per poter realizzare gli interventi, il Comune è stata stazione appaltante. I lavori realizzati dal raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle ditte Leonardo Srl e Lolli Raffaele impianti Srl di Bologna. La consegna dei lavori il 29 novembre del 2021. Gli interventi partiti a gennaio 2022. La progettazione e direzione dei lavori è stata curata dall’ingegnere Giuseppe Carluccio (Bcd progetti) coadiuvato per il restauro degli apparati decorativi dall’architetto Benedetta Caglioti. Sono state realizzate due rampe per l’accesso a persone con disabilità. Il Ministero dei beni culturali ha assegnato alla Soprintendenza 600mila euro (con fondi del 2024) per il restauro delle opere artistiche e degli altari laterali e delle pale per poter ospitare nuovamente i quadri (fin da subito messi in deposito) che caratterizzano la chiesa.