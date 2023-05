"La risata e l’umorismo fanno bene"

di Laura Guerra

Giacomo Poretti porta sul palco del Teatro Comunale di Ferrara lo spettacolo ‘Chiedimi se sono di turno’ che attinge dalla sua esperienza personale di infermiere, sorridendo con le sue memorie di corsia. Lo spettacolo oggi alle 20.30, incontro tra pubblico e attore alle 18 al Ridotto del Teatro. Domani due repliche alle 16 e alle 20.30.

Che ricordi ha di Ferrara?

"In città sono venuto anche con i miei soci Aldo e Giovanni. Di Ferrara ho un ricordo indelebile perché al teatro facemmo per diversi giorni lo spettacolo ’I corti’ e le riprese diventarono un dhs di successo. Un’epoca fa. Ho un ricordo affettuoso della città. Avevo mangiato una salama buonissima in piazza Trento Trieste, ci misi giorni per digerirla. Se ci penso ancora rido. Sono venuto anche altre volte invitato da Piero Stefani"

Lo spettacolo?

"Lo porto in giro da qualche anno e concluderò la tourneè a Ferrara. E’ la vicenda di un infermiere che lavora in ospedale, da solo nel turno di notte e racconta cosa può succedere, paure, preoccupazioni legate alla cura dei pazienti. Narra anche che in ospedale ci è capitato per caso, lui che era terrorizzato anche solo dall’idea di vedere un ago. Svolge però il suo lavoro da parecchio tempo ed è venuto a contatto con il mondo dei malati e della malattia. Racconta cosa si prova e le esperienze"

Quanto è difficile trattare in modo così ironico un tema così delicato? E’ una risposta a chi dice che su questi temi non si può ridere?

"Si può fare, argomenti come la malattia e la morte possono essere trattati con delicatezza. Ironia e umorismo fatti in un certo modo, possiedono questa delicatezza, questa finezza"

Da infermiere sul palco si trasforma in un medico per l’anima del pubblico, visto che si dice che la risata possa far guarire?

"La risata, l’umorismo, come tutto il teatro, di sicuro hanno un effetto benefico su tutto il pubblico. Non fa guarire l’anima totalmente ma può aprire molte possibilità di interpretazione e di rileggere il mondo"

Mondo degli infermieri che lei conosce bene?

"Sì, lo sono stato per una decina d’anni. Nel personaggio che porto in scena ho portato con me tutta l’esperienza di incontri avuti. Sono l’ossatura dello spettacolo che esisteva già prima della pandemia ma al quale non ho apportato modifiche sostanziali. C’è stato un momento in cui gli infermieri e i medici sono diventati eroi nazionali ma poi ce lo siamo dimenticati. Come spesso accade"

Cosa prova quando sente episodi come quello accaduto qualche giorno a Cento, di un medico di pronto soccorso aggredito da una persona spazientita dall’attesa?

"È un mondo che sta impazzendo e ormai i sintomi sono tanti. Questo è solo un drammatico esempio di questo. Sta tutto andando al contrario. Oggi è tutto ribaltato, si pretende tutto e subito, senza pazienza e umiltà di aspettare"

Che messaggio vuole dare al personale sanitario che lavorano nei nostro ospedali?

"Non ho un messaggio in particolare ma sono sicuro che loro si ritroveranno in quello che racconto sul palco. La mia intenzione è di raccontare i medici, che già conoscono questa situazione, e raccontare a un pubblico che non è addetto ai lavori che cosa succede in un ospedale. Tema che prima o poi rischia di riguardare tutti"

I teatri ora sono molto frequentati, crede che questo momento possa continuare o sia un effetto passeggero?

"Non so. Credo che il teatro sia stato riscoperto dopo la pandemia. Spero che le nuove generazioni che non conoscono il teatro lo scoprano".