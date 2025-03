La riscossa del settore: "Agricoltura strategica per questo governo"

Il titolo è evocativo e l’ambizione risponde a "una chiara priorità del governo: mettere al centro l’agricoltura". È questo il senso dell’evento ‘Coltiviamo l’Italia’ organizzato da Fratelli d’Italia in programma sabato 5 aprile, a partire dalle 15 in Fiera. La kermesse, che avrà un respiro regionale, vedrà alternarsi sul palco il coordinatore regionale del partito Michele Barcaiuolo, il consigliere regionale Fausto Gianella, il capogruppo in commissione Agricoltura alla Camera Marco Cerreto e il coordinatore del dipartimento Alimento e Agricoltura, Aldo Mattia oltre al senatore Luca De Carlo. Il ‘regista’ della rassegna è il parlamentare ferrarese Mauro Malaguti, coadiuvato dalla responsabile del dipartimento agricoltura del partito a livello provinciale, Beatrice Lodi. "Il nostro territorio – scandisce – da sempre ha una vocazione agricola. Un settore che sta attraversando un momento complesso, di grandi trasformazioni. Per questo, riteniamo importante che si svolga un evento come questo.

Azzeccato anche il format: oltre ai relatori, il momento più significativo sarà quello che vedrà sul palco gli imprenditori che porteranno la testimonianza diretta di chi vive le complessità del comparto quotidianamente". Sul piano politico, il meloniano rivendica l’azione di governo sul settore primario. "L’eredità pesante che ci siamo trovati come debito pubblico – chiude – non ci ha dissuasi nel portare avanti un grande piano per l’agricoltura, che ha rimesso al centro delle politiche del Paese questo comparto".

Secondo il presidente provinciale del partito, il vicesindaco Alessandro Balboni, "nell’affrontare i temi legati all’agricoltura abbiamo cambiato completamente l’approccio. In passato, anche in ossequio a politiche europee sbagliate e ideologiche, la figura dell’agricoltore è stata considerata nemica dell’ambiente. Noi, al contrario, riteniamo l’agricoltore una figura chiave per l’ambiente". Dopo aver ricordato "la risposta immediata ed efficace del governo Meloni per contrastare l’emergenza del granchio blu", il consigliere regionale Fausto Gianella pone l’accento sull’importanza dell’integrazione fra acquacoltura e agricoltura. È il senatore Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali a fare la chiosa più significativa in termini di "strategicità del settore". "Se un Paese non è autosufficiente sul piano agro-alimentare – dice – non si può definire sovrano. Questo è uno dei motivi per i quali questo esecutivo ha fatto più di quanto sia mai stato fatto in passato. Ferrara, in questo senso, svolge un ruolo centrale. Il settore primario rappresenta una straordinaria leva per lo sviluppo, ed è dunque fondamentale che ci sia un continuo dialogo fra operatori e politica".

Federico Di Bisceglie