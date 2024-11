La rivolta per il San Camillo. Messa e suono di campane

COMACCHIO

Come accadde ventiquattro anni fa per richiamare a raccolta la popolazione in difesa dell’ospedale "San Camillo", anche ieri i rintocchi delle campane hanno echeggiato a Comacchio in occasione dell’anniversario della mobilitazione del 27 novembre 2000. Per ricordare e invitare la cittadinanza alla messa, celebrata da don Guido Catozzi alla Concattedrale di San Cassiano. Una cerimonia ancor oggi sentita e che si rinnova ogni anno nella città lagunare e che rappresenta un’occasione per ricordare le persone che oggi non ci sono più, "che – ha spiegato il presidente della Consulta Giovanni Gelli, affiancato da Tiziana Gelli - durante la loro vita hanno dedicato il loro tempo e impegno per la difesa delle strutture sociosanitarie, in primis il "San Camillo"". L’anniversario rappresenta un’occasione per riflettere sullo stato della sanità pubblica locale, nel cui contesto il "San Camillo" (oggi Casa della Comunità di grandi dimensioni) è inserito, "e sulla cui situazione è sempre alta l’attenzione". Ma anche per ragionare di prospettive: "A breve – prosegue Giovanni Gelli -, crediamo molto nella Telemedicina (uso di tecnologie digitali per fornire servizi sanitari a distanza in termini di consulto, monitoraggio, telesalute, refertazione): la sanità sul territorio vicino al cittadino. A lungo termine, crediamo nei progressi della chirurgia ambulatoriale, con l’utilizzo di tecniche mini-invasive sempre più perfezionate e, perché no, con le innovazioni della chirurgia robotica mini-invasiva: a noi piace sognare ma...con i piedi per terra". Sognare, mantenendo i piedi per terra significa "fare i conti, appunto, con la realtà. Innanzitutto è giunto il momento di passare alla concreta unificazione dell’Azienda sanitaria territoriale con l’Azienda Ospedaliera universitaria. In secondo luogo, occorre ridurre la spesa per la mobilità passiva, cioè la fuga dei pazienti ferraresi fuori provincia. In terzo luogo, bisogna incrementare la mobilità attiva, cioè l’attrazione di pazienti provenienti da fuori provincia o fuori regione: questo è possibile solo con la diminuzione dei tempi di attesa, la qualità dei professionisti e la nuova tecnologia. Infine, va tenuta sotto controllo la spesa sanitaria provinciale pro capite: oggi non se ne parla più, ma noi l’abbiamo impressa sulla nostra pelle da 24 anni".

Valerio Franzoni