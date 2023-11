La rivoluzione del Palio. Il Comune nella Fondazione, c’è l’ok unanime del Consiglio

Nel nome di Nino Franco Visentini. E di Guido Angelo Facchini. Ci voleva il Palio per mettere d’accordo maggioranza e opposizione. Già i primi sentori di convergenza si erano avuti in occasione dell’approdo della delibera in Commissione. Ieri sera, poi, è arrivato il verdetto del Consiglio comunale. Il Comune aderisce ufficialmente alla fondazione Palio di Ferrara che, ente-società di promozione sociale, si trasforma appunto in fondazione. Un cambiamento che dalla giunta definiscono "epocale", perché immaginato per dare più struttura alla realtà che appassiona da sempre generazioni intere di ferraresi.

La delibera, esposta dall’assessore Matteo Fornasini, è stata però curata dall’origine dal vicesindaco e assessore al Palio, Nicola Lodi che ne ha seguito l’iter seguendo la pratica dall’inizio. Una svolta molto sentita dalla comunità delle contrade, i cui rappresentanti – oltre al presidente, Nicola Borsetti – erano seduti tra gli spalti del Consiglio in gran numero. "Abbiamo puntato a dare più struttura al palio – aveva detto Lodi – e il passaggio da ente a fondazione, in questo senso, coglie una necessità sempre più impellente. I privati, in questo modo, così come tutte le realtà che lo vorranno, potranno finanziare e sostenere il Palio. Portandolo così ai fasti che merita, dopo averlo salvato dal rischio di fallimento nel 2019".

Dagli interventi dei consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione, trapela un grande trasporto quando si approccia alla materia. Un po’ un’operazione revival, un po’ operazione identitaria. Senza nascondersi, da destra a sinistra. Anzi, la prima a parlare del Palio come elemento identitario della città – citando appunto Visentini – è la consigliera dem Anna Chiappini che in un intervento di spessore – umano e culturale – ripercorre la "prima edizione del Palio, nel 1968", della quale "conservo preziosi ricordi di bambina". Anche Giovanni Cavicchi, decano della Lega, ricorda la sua esperienza nella figura "del duca", proprio nel 1968. Solo il capogruppo dem, Francesco Colaiacovo, eccepisce sulle modalità "con le quali la giunta ha recepito il nostro emendamento, volto a integrare e modificare il nome della nuova fondazione". Ma, tutto sommato, lo "sgarbo istituzionale" viene superato dalla pervasiva ondata di affetto che, trasversalmente, avvolge il Palio. Tra gli interventi favorevoli a questa delibera non poteva mancare l’intervento – oltre che della dem, Maria Dall’Acqua – anche del collega del Pd, Davide Nanni. "Il palio – scandisce il consigliere di minoranza – rappresenta un elemento fondamentale della nostra comunità. Ne è parte integrante e lo è stato anche grazie al sostegno che è sempre stato garantito, in particolare nei momenti più difficili, dalle precedenti amministrazioni e dalla Regione Emilia-Romagna".

Nel merito del documento votato all’unanimità, Nanni sostiene si tratti di una "delibera importante", il momento è "quasi commovente", tuttavia il dem non manca di lanciare qualche raccomandazione. "Il nostro auspicio – chiosa – è che il Comune, nel mettere nero su bianco questo preciso impegno che si sostanzia nell’adesione alla nuova fondazione, garantisca l’indipendenza delle otto contrade e della corte ducale. Anche questo, è un aspetto che non va trascurato".