La rivoluzione via web. Dallo Spid ai pagamenti, digitale a portata di mano

"Semplice digitale a Ferrara". Si tratta del progetto presentato, ieri mattina, nella sede del Laboratorio aperto all’ex Teatro Verdi che prevede l’attivazione del punto di facilitazione digitale, che è stato inaugurato per l’occasione. All’incontro sono intervenuti Micol Guerrini, assessore comunale alle politiche giovanili, cooperazione internazionale, servizi informatici, Andrea Maggi, assessore comunale al Pnrr, Paolo Calvano, assessore regionale al bilancio, Sandro Mazzatorta, direttore generale del Comune di Ferrara, Massimo Poletti, dirigente del servizio sistemi informativi del Comune , Marco Gaione e Marco Antonio Rizzo, OpenLab - Laboratorio Aperto di Ferrara.

"Come Regione stiamo investendo molto, vogliamo realizzare 199 punti di facilitazione digitale in tutto il territorio. Una grande opportunità anche per Ferrara", le parole di Calvano. Guerrini ha aggiunto: "Si tratta di un percorso iniziato cinque anni fa con investimenti specifici. Il servizio , che sarà presente sia in centro e nelle frazioni, sarà totalmente gratuito per i cittadini". Saranno sette i punti di facilitazione digitale che il Comune attiverà tra poco meno di un mese in diverse zone del centro e delle frazioni, a seguito dell’aggiudicazione da parte dell’Ente ferrarese di un finanziamento di 175mila euro, nell’ambito del progetto Pnrr gestito dalla Regione "Digitale facile in Emilia-Romagna" (Misura 1.7.2). L’obiettivo è quello di favorire la diffusione della cittadinanza digitale sul territorio. Dal prossimo giugno, infatti, il nuovo servizio gratuito, dedicato ai cittadini, favorirà la conoscenza degli strumenti offerti dalle piattaforme e dai sistemi digitali e l’accesso ai servizi online presso gli sportelli aperti in diverse sedi. Nei punti di facilitazione digitale i cittadini potranno ricevere assistenza su diversi argomenti, attivare Spid, prenotazioni con il Fascicolo Sanitario Elettronico, l’App Io, pagamenti tramite PagoPA e altro. Il Laboratorio Aperto di Ferrara, quindi le società dell’Rti Open Lab srl e Cidas, si occuperanno del coordinamento dei punti di facilitazione, MediaGroup 98 della comunicazione del progetto. Le sedi Laboratorio Aperto (Ex Teatro Verdi - via Castelnuovo 10), aperto lunedì e mercoledì dalle 9 alle 18; sabato dalle 9 alle 18, Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza del Municipio 23 (da lunedì a venerdì 8.30 - 13, sabato 9- 12, martedì e giovedì 14-17:30).

Ufficio Relazioni con il pubblico a Pontelagoscuro (Delegazione Nord, piazza Bruno Buozzi 14), a Porotto (Delegazione Ovest - via Ladino 24) e a Gaibanella (Delegazione Sud, via Raffaele Sansoni 20), lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30/dalle 14 alle 16.30. Previsti entro l’anno il punto di facilitazione all’anagrafe di via Otello Putinati e quello lo sportello sociale unico integrato - Ssui in Corso Giovecca alla Casa della Salute Cittadella San Rocco.