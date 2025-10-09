"La rosa e 24 alberi. Maestri di vita"

’Spicchi di luce tra i rami. Storie di ventiquattro alberi e un cespuglio della Valle delle Tagliole’ (edizioni Albatros). E’ questo il titolo dell’ultimo – in ordine di tempo – libro di don Vittorio Serafini, direttore dell’ufficio Irc (insegnamento della religione cattolica) dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio.

Tra le pagine una serie di racconti che hanno per protagonisti gli alberi di quel paradiso verde a cavallo tra la Toscana e la provincia di Modena. "Amo la natura e nell’anniversario degli 800 anni del cantico delle creature di San Francesco alla natura ho voluto dedicare un libro". Verrà presentato domenica, alle 17,30, nel teatro della parrocchia di Quartesana. "Il cespuglio? Avevo finito gli alberi così per arrivare a 25 ho inserito appunto un cespuglio, ho pensato alla rosa canina".

Non è il primo libro che don Vittorio Serafini dedica all’ambiente. La prima puntata, in un certo senso, era dedicata agli animali. Il titolo del volume ’Racconti della valle delle tagliole’. "Tra le pagine alcune storie incentrate su aquile, marmotte, lupo, volpe. Tutti gli animali che si trovano in quella zona così bella. Nel libro è contenuta la descrizione dell’animale ed una storia a lui legata".

Adesso i protagonisti sono olmo, faggio, abete e altre piante che si trovano sempre in quella valle. "Gli alberi non camminano, dove nascono fanno del bene. E se male fanno questo è circoscritto all’area dove si trovano. L’albero da me viene inteso come un maestro, di vita, tra le fronde, tra i rami appunto tanti insegnamenti. E’ come un faro. Sì, il mio riferimento sia per il primo che per il secondo libro è stato San Francesco, il santo che comunicava con la natura, che della natura aveva fatto una grande madre, una fonte di vita per gli insegnamenti che dava, un esempio. Questo solco ho cercato di seguire anche io, spero di esserci riuscito".