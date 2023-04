La rotonda della discordia Via Ravenna, scontro sul piano "Non risolve il problema code"

di Federico Di Bisceglie

La ‘rotondina’ dell’Aldi continua a far discutere. Prima la petizione dei cittadini, poi le richieste sempre più pressanti finalizzate a rimuovere "un’autentica strozzatura" per uno fra i punti d’ingresso nevralgici della città. L’altro giorno il vicesindaco Nicola Lodi ha incontrato un gruppo di residenti della zona per spiegare le soluzioni che il Comune avrebbe pensato per ovviare alla situazione. Da parte dell’amministrazione le dichiarazioni vorrebbero dare rassicurazioni. "La questione della rotonda – ha detto il vicesindaco – è annosa ed è stata ereditata da una convenzione sottoscritta dalla precedente giunta con Aldi. In quella zona arrivano a circolare fino a 1.200 automobili nell’orario di punta, e l’obiettivo su cui stiamo lavorando da tempo è migliorare la fluidità del traffico eliminando il più possibile i disagi causati dalla congestione della viabilità. Lo studio ci ha portato a elaborare una soluzione che consente di far scendere la lunghezza della coda media da 555 metri a 208 metri, il che significa passare da un tempo di percorrenza medio di oltre due minuti a poco più di un minuto". Il piano della giunta prevede la rimozione degli attraversamenti rialzati e l’allontanamento di due bracci delle rotatorie, nello specifico quello in entrata verso il supermercato e quello in uscita dalla città.

Tutto questo, però, non basta alla cittadinanza che continua a chiedere la rimozione della rotonda. "È davvero non comprensibile la volontà, dopo quasi due anni dalla fallimentare costruzione della rotondina, di porre piccoli e probabilmente poco utili rimedi – si legge in una nota del comitato di cittadini –, mentre i residenti in via Ravenna, quelli che vivono nel quartiere di San Giorgio e quelli che ogni giorno devono transitare e pazientare in code interminabili continuano a subire una situazione intollerabile". Secondo Pietro Turri, ex presidente di circoscrizione, già consigliere comunale Pd e membro del comitato, "le soluzioni prospettate dall’amministrazione non sarebbero per nulla risolutive: occorre espropriare la porzione di terreno sulla quale insisteva il distributore di benzina e ampliare la carreggiate, arrivando a tre corsie. Tutto questo, chiaramente, presuppone l’eliminazione della rotonda". Lui, della zona, è in qualche modo la memoria storica: "Con la costruzione di quell’infrastruttura a ridosso del supermercato – conclude – i livelli di traffico sono tornati quelli di diversi anni fa, quando ancora non c’era la rotonda a San Giorgio, bensì i semafori. Assistiamo, dunque, a una regressione sotto il profilo viabilistico". E le pratiche di esproprio? "Non è così lunga e invasiva come ci ha descritto il vicesindaco Lodi nel corso dell’incontro". Eppure il niet alle richieste dei residenti è ribadito dallo stesso numero due della giunta. "Eliminare la rotonda come chiesto dai residenti - chiude Lodi –, ad oggi è impossibile".