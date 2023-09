La sala Estense riapre a novembre

È attesa entro novembre la riapertura della sala Estense al centro di un doppio cantiere – per il restauro, l’introduzione dell’aria condizionata e l’efficientamento energetico – per complessivi 500mila euro di investimenti, fondi Pnrr e comunali. Attualmente sono in corso la posa della pavimentazione, con rifacimento dei battiscopa e il montaggio dell’elevatore per persone con disabilità, che consentirà l’accesso al palcoscenico.