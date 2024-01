La sala grande del Ridotto nel nome di Arnoldo Foà

A dieci anni della sua scomparsa (è morto a Roma l’11 gennaio del 2014) Ferrara, sua città natale, gli dedicherà il 15 febbraio, con un’apposita cerimonia alla quale saranno presenti la moglie e le figlie, la sala grande del Ridotto del Teatro Comunale Claudio Abbado, ma avvierà anche una serie di iniziative per omaggiarlo. Il riferimento è ad Arnoldo Foà, un grande del Novecento apprezzato nel teatro e nel cinema italiano, un attore capace di passare con disinvoltura dal genere drammatico a quello comico.

Un giusto riconoscimento, quello di Ferrara dove è nato il 24 gennaio 1916, ad un uomo che mai aveva dimenticato la sua città d’origine dove spesso e volentieri faceva ritorno. Un uomo carico di ironia, come chi scrive ha più volte potuto rilevare avendolo intervistato in più occasioni. La sua prima apparizione in palcoscenico avvenne a diciassette anni alla scuola di recitazione Rasi di Firenze dove si era trasferito in età giovanile da Ferrara, città in cui tornava durante l’estate percorrendo, come dichiarava con orgoglio, Firenze – Ferrara in bicicletta. Quasi ventenne si trasferì a Roma per iscriversi al Centro Sperimentale di Cinematografia dove il famoso “regista con gli stivali” Alessandro Blasetti fece di tutto per dissuaderlo perché non ne vedeva le caratteristiche. E guardandolo , com’era abitudine tra i cineasti d’allora, incrociando l’indice ed il medio della mano destra per formare un piccolo fotogramma diede un responso severo: “Non mi pare che tu abbia alcuna caratteristica per fare l’attore, sentenziò”. Arnoldo Foà non si diede per vinto e reagì con fermezza a quel giudizio, una presa di posizione che guadagnò la stessa stima di Blasetti che poi fu il più vivace sostenitore del suo buon diritto all’ammissione al Centro. Si era però nel 1938 e dopo poco tempo il direttore del Csc Luigi Chiarini gli comunicò con vivo rammarico che, per ordini superiori, doveva estrometterlo dal corso: erano in corso le leggi razziali e lui era ebreo. Ma tenace ancora un volta, Arnoldo Foà non si arrese e divenne il sostituto numero uno d’Italia: quando un attore si ammalava o addirittura moriva, lui accorreva sotto falsi nomi a salvare la compagnia ricoperto di barbe finte o i capelli tinti, a secondo delle esigenze del copione. Con l’arrivo degli alleati si trasferì a Napoli dove fu assunto come speaker alla radio, ed ebbe l’onore l’8 settembre del ’43 a comunicare a milioni di italiani la conclusione dell’armistizio. Da lì una rapida ascesa nel mondo del teatro e del cinema dove oltre ad essere interprete di circa 120 film, fece anche il doppiatore. Aveva il dono di possedere una voce inconfondibile e le sue interpretazioni delle poesie di Garcia Lorca hanno rivaleggiato con i più venduti dischi di musica leggera.