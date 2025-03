La salama da sugo conquista lo chef Carlo Cracco

La prima puntata della prima stagione di ‘Dinner Club’, con Carlo Cracco e Fabio De Luigi, trasmessa martedì scorso su TV8, per la prima volta ‘in chiaro’ dopo essere stata quattro anni fa solo sulla piattaforma, ripresenta la salama da sugo ferrarese preparata all’osteria Scciancalegn di Bondeno e innalza la ‘regina della tavola’.

Quattro anni fa le troupe fecero tappa all’antica osteria di Via Virgiliana a Ponte Rodoni contribuendo ad innalzare i sapori di uno dei prodotti ferraresi per eccellenza. "Dalla prima trasmissione la salamina, che è il prodotto locale per eccellenza, ha avuto un boom generalizzato – racconta la titolare Antonella Lorenzoni -. In questi anni ha avuto una grande richiesta. E’ invernale ma l’abbiamo sempre. Gli estimatori la richiedono tutto l’anno, abbinata al purè o alle patate, anche a Ferragosto".

Aperta nel 1903 come posto di sosta per i birocciai che portavano le merci verso il Mare Adriatico, l’Osteria Scciancalegn ha conservato atmosfere e gestione di famiglia. I piatti seguono il ciclo delle stagioni, innalzando la qualità dei prodotti tipici locali, in una cornice dal sapore dell’armonia. La salama da sugo resta uno dei piatti tradizionale della cucina ferrarese, conosciuto in tutta Italia.