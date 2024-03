La salama da sugo: una regina

Con la serata dedicata alla salama da sugo, la delegazione Ais di Ferrara, in collaborazione con l’Istituto Vergani-Navarra, ha dato inizio a una serie di incontri la cui finalità e di valorizzare i prodotti del territorio ferrarese. L’istituto, nella sua attività di educazione e formazione, si attesta come promotore della cultura, del cibo e del vino nazionali, con lo scopo di tutelare la tradizione culinaria, accompagnata da vini correttamente abbinati. Presenti alla serata, che si è tenuta nella sede del Vergani Navarra, oltre al delegato Ais Ferrara Francesco Mazzoni e al dirigente scolastico Massimiliano Urbinati, diversi produttori del Consorzio Tutela Vini Doc Bosco Eliceo e alcuni produttori della salama da sugo, i quali hanno illustrato i loro prodotti. Questi, in seguito, sono stati abilmente trasformati in piatti dagli alunni della classe 3C, a cui sono stati abbinati vini degustati dalla dottoressa Annalisa Barison, degustatrice ufficiale Ais e responsabile alla didattica di Ais Emilia. Una bella serata che ha lasciato tutti i partecipanti entusiasti e soddisfatti dell’’abbinamento’ tra Istituto Vergani-Navarra e Ais Ferrara. Il prossimo appuntamento ci sarà il giorno 11 aprile. Il tema sarà ‘Birra e bere consapevole’, anche questo evento sarà aperto alla cittadinanza, inizio della serata alle 20. Per eventuali informazione contattare la segreteria di Ais Ferrara.