La salamina da sugo da record?. Pesa 15 chili ed è ’griffata’ Migliari

È una salama da sugo over size quella preparata dall’azienda agricola Corte Migliari di Portoverrara, associata a Coldiretti. Il peso, prima della stagionatura, è di 15 chili e se esistesse un Guinness World Record su questo tema, con molta probabilità non avrebbe rivali. Le salame da sugo prodotte da Roberto e Alberto Migliari possono fregiarsi del prestigioso marchio IGP. Così come tutti i loro salumi e insaccati non hanno conservanti e possono definirsi a chilometro zero, perché i loro suini si cibano esclusivamente di prodotti provenienti dai loro campi.

"In questi anni – commenta con soddisfazione l’assessore all’Agricoltura, Enrico Belletti - l’azienda agricola Corte Migliari non solo ha dimostrato passione e professionalità per il proprio lavoro, ma ha sempre partecipato attivamente alle iniziative organizzate dall’amministrazione comunale. Dalla Festa dell’Agricoltura, alle lezioni di territorio con Visit Ferrara, fino al Ferrara Food Festival rappresentando il territorio portuense. Un’eccellenza di cui andiamo molto fieri".

Il territorio portuense è da sempre vocato alla produzione di questo nobile insaccato che, tradizionalmente, viene consumato a partire dall’Antica Fiera, dopo una lunga stagionatura a temperatura e umidità controllata. "La valorizzazione della cultura gastronomica locale è elemento importante per raccontare la storia di un territorio – insiste l’assessore Belletti – e sempre più necessario per attirare un pubblico di estimatori del buon cibo e della buona cucina. Su questo e non solo si sta concentrando l’azione di promozione territoriale dell’amministrazione comunale, anche attraverso collaborazioni con operatori turistici qualificati come il consorzio di Visit Ferrara".

Gonfia il petto Alberto Migliari: "Salame di questo calibro non sono destinate alla vendita e possono essere gustate senza essere cotte in occasioni speciali. Date le dimensioni sarà pronta, dopo la stagionatura, verso metà novembre". Certo le salame da sugo sono un prodotto di nicchia, ma diventato identitario del territorio non solo portuense ma ferrarese in senso ampio. Magari al grande cuoco Igles Corelli non piace per il sapore troppo carico, speziato e forte, ma piace ad altri cuochi celebri come Giorgione Barchiesi e Carlo Cracco. Portomaggiore ha inserito la salama addirittura al fianco del cartello stradale e ha creato il marchio Sa.Por., che sta per salama da sugo di Portomaggiore.