La salamina portuense protagonista al Food festival

Pro Loco e Comune di Portomaggiore promuovono il territorio e la regina del gusto, la salama da sugo, al Ferrara Food Festival, in piazza Trento Trieste (nella foto i produttori portuensi). "Il primo giorno è andato benissimo – commenta soddisfatto l’assessore all’Agricoltura, Enrico Belletti – Grazie a tutti i volontari impegnati e a Corte Migliari per la salamina. E’ stata una mattinata frizzante e con una grande affluenza di pubblico interessato al nostro territorio e alle nostre eccellenze. Dal sole siamo passati alla pioggia nel pomeriggio, che non ha, però, intaccato la nostra determinazione". Di qui l’invito: "Aspettiamo i visitatori fino a domenica con la salamina da sugo di Corte Migliari che con il purè di Giovanna Toschi è la sua morte (gastronomica). Ricordo che sarà possibile degustare un prodotto tipico locale: la salamina da sugo della Azienda Agricola Migliari di Portoverrara, premiata in occasione dell’ultima edizione dell’Antica Fiera di Portomaggiore".

Lungo il centro storico della città estense sono oltre 100 le aziende, un’ottantina gli stand, ospiti come Iginio Massari, Igles Corelli, giornalisti e critici enogastronomici come Paolo Massobrio ed Edoardo Raspelli. Al centro le specialità enogastronomiche del territorio, e non solo. Si tratta della prima edizione di cinque giorni della manifestazione, la terza in assoluto, la prima a fregiarsi del marchio De.Co, brand che l’amministrazione ferrarese ha previsto, con recente delibera, anche per gli eventi riguardanti le attività e le produzioni agroalimentari.