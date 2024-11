La salute del mare comacchiese: "Qualità dell’acqua eccellente"

COMACCHIO

Le acque marine di balneazione dell’Emilia-Romagna eccellenti o buone nella quasi totalità dei casi anche nel 2024. A certificarlo è la classificazione effettuata dal ministero della Salute sulla base dei prelievi eseguiti dal 2021 al 2024 durante la stagione balneare (quindi da maggio a settembre) ogni quattro settimane, per un totale di quasi 2.000 controlli su tutta la costa. Su 98 punti di monitoraggio previsti in ognuna delle acque marine di balneazione della Riviera Adriatica, in 85 casi il risultato delle analisi ha permesso di classificare le acque come eccellenti, in 11 casi buone e in 2 sufficienti: semaforo verde, dunque, per tutti i tratti di mare della regione. Per quanto concerne la costa comacchiese, la qualità dell’acqua è risultata eccellente nei diversi punti monitorati a Lido Volano, Lido Nazioni, Lido Pomposa, Lido Scacchi, Porto Garibaldi, Lido Estensi, Lido Spina e in zona di Bellocchio, al confine comunale tra Comacchio e Ravenna.

Secondo la tabella pubblicata sul sito della Regione, inoltre, eccellenti sono risultati i punti oggetto di campionamento B e C dello Scanno di Goro; buona è risultata la qualità dell’acqua nel punto A (100 metri ovest della diga destra Po di Goro) e sufficiente quella della Spiaggina – Punto A. La classificazione, come prevede la normativa nazionale, è stata effettuata al termine della stagione balneare e approvata con delibera dalla Giunta regionale. La modalità dei campionamenti microbiologici, realizzati con la collaborazione della Struttura Oceanografica Daphne, prevede che i prelievi vengano effettuati nella fascia di mare normalmente utilizzata dai bagnanti a una profondità di circa 30 centimetri sotto il livello dell’acqua.