La salute del Po, i carabinieri ci mettono la firma

Caro Lettore

Qualche informazioni in più non guasta. La tutela del Grande Fiume grazie a questo accordo si declina in più ’settori’. Oltre al contrasto al bracconaggio ittico, decisivi anche la lotta alle escavazioni abusive e allo sversamento di sostanze nocive. Nel patto tra carabinieri e Autorità di Bacino figurano il monitoraggio sui prelievi delle acque, la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica. Insomma diversi interventi, uniti dal denominatore comune della salvaguardia del Po. Un ‘salvagente’ di cui il Grande Fiume ha davvero bisogno.