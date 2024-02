La salute diventa una sfida. Si comicia con i giovani

Dal concetto di benessere psicofisico, sociale e sportivo nasce quello di "one health", ovvero, "della salute unica". Un tema di ampio respiro su cui si confronteranno esperti in ambiti differenti, in un ciclo di tre incontri dal titolo "Salute: un concetto in evoluzione" che si svolgeranno, a partire dal domani, dalle 18 alle 20, nella Sala della Musica di via Boccaleone, e promossi dal Rotary Club di Ferrara. "Una iniziativa in cui il club ferrarese – spiega l’assessore Cristina Coletti – si conferma una realtà calata all’interno del contesto sociosanitario cittadino. La conoscenza è una delle priorità su cui si concentra l’operato di questo assessorato, da sempre vicino ai sodalizi che promuovono eventi volti a sostenere il benessere della città stessa". Un ciclo di eventi pensato per informare e sensibilizzare istituzioni e cittadini "sul come sta evolvendo il concetto di salute, mentale e fisica – prosegue Adele Del Bello, presidente Rotary Club Ferrara – e sugli aspetti che richiedono maggiore attenzione da parte di famiglie, operatori sanitari, istituzioni e mondo della ricerca". Fra i relatori degli incontri Luigi Grassi, direttore del dipartimento di neuroscienze e riabilitazione di Unife -unità complessa psichiatria ospedaliera Ausl Ferrara, che si concentrerà su temi che fanno riferimento alla salute in senso trasversale. "Un concetto – definisce lo stesso Grassi – che si sta proponendo anche all’interno del Ministero della Salute è quello di salute unica, che comprenda qualsiasi sfaccettatura indipendentemente che si parli di salute fisica o psichica".

Con lui Roberto Manfredini, professore del dipartimento di scienze mediche di Unife - azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara, che parlerà della sua più che quarantennale esperienza sullo studio dei ritmi circadiani "i quali – puntualizza – hanno un impatto determinante sulla salute. Le ore di sonno e le ore in cui si consumano i pasti sono fra le questioni più impattanti rispetto allo stile di vita". La prima serata avrà come tema centrale la salute ed i giovani, esplorando le sfide, ma anche le opportunità che influenzano il benessere delle nuove generazioni. Seguiranno gli incontri di giovedì 7 e 21 marzo. Gli appuntamenti, a cura del Rotary Club Ferrara, vedono il patrocinio dell’assessorato alle politiche socio sanitarie del Comune, di Unife e delle aziende Ausl ed azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.