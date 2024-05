La scienza nei pub. Si inizia da lunedì

Torna da lunedì a mercoledì Pint of Science 2024 l’evento di divulgazione scientifica più grande al mondo, nato per portare gratuitamente la scienza nei pub. Genetica, fotonica, intelligenza artificiale, bio-elettronica, energetica, cosmologia, neuroscienze, sono alcuni dei temi di attualità scientifica che saranno affrontati nel corso dell’edizione 2024. L’appuntamento con la divulgazione scientifica ritorna, come negli anni precedenti, coinvolgendo 75 pub in 24 città italiane tra cui Ferrara, con oltre 200 ricercatrici e ricercatori. Anche quest’anno Unife aderisce all’iniziativa che vede intervenire nella tre giorni ferrarese docenti. Si parte lunedì alle 19 con Mattia Bulla (foto), docente di astrofisica.