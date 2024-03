La scommessa di Maggi. Una lista autonoma a sostegno di Alan Fabbri: "Noi, voce dei moderati"

Correranno assieme, benché in due liste separate. L’assessore al Pnrr, Andrea Maggi, presidente dell’associazione culturale Ferrara Cambia, appoggerà la candidatura del sindaco uscente Alan Fabbri con una sua lista. Dunque non nella civica del sindaco. La riserva è stata sciolta ieri, ma che l’assessore confermasse coerentemente il suo impegno al fianco di Fabbri era nell’aria già da tempo, nonostante qualche voce – diffusa artatamente per gettare zizzania – sostenesse che avesse programmi alternativi. "Proseguiamo in questo modo il percorso avviato nel e sul territorio con la partecipazione attiva e costruttiva di una forza moderata che sono sicuro svolgerà un ruolo di equilibrio tra le varie posizioni con un approccio pragmatico – spiega il sindaco Alan Fabbri - . La ‘lista Maggi’, al di là degli schemi di partito, rappresenterà un punto di contatto con mondi che hanno trovato in lui e nel suo gruppo un interlocutore credibile e affidabile. Continuiamo con Maggi a mettere al centro di tutto la città, i cittadini, le infrastrutture sulle quali grazie alla sua attività abbiamo avviato tanti interventi e dobbiamo proseguire". Altrettanta soddisfazione da parte di Maggi che è anche presidente e fondatore dell’associazione di promozione sociale Ferrara Cambia. "Abbiamo più di 150 iscritti – così Maggi - e il numero è in costante crescita. In questi cinque anni, senza alcun contributo pubblico, abbiamo avviato una intensa attività culturale e di promozione del territorio che non trova riscontro altrove". "Al di là delle ideologie, che a livello locale possono anzi essere elemento di disturbo – aggiunge – conta la passione e l’impegno per il territorio. Con la mia delega, abbiamo impostato una serie importantissima di lavori (e non mi riferisco solo al Pnrr) che cubano centinaia di milioni di euro, che vanno dalle scuole ai nostri palazzi storici, dai ponti alle strutture sportive. Ad esempio, dobbiamo portare a termine il nuovo Palazzetto dello sport e continuare nell’attività di straordinaria manutenzione in tutto il territorio". E qui, arriva il passaggio più politico che in qualche modo connota da sempre la lista di Maggi e i valori che, anche attraverso l’intensa attività convegnistica, sono stati portati avanti. "Siamo i moderati di Ferrara – prosegue l’assessore – carichi di passione e fortemente motivati, con tanta voglia di fare e rappresentiamo una forza importantissima e rilevante in città e nel forese. Abbiamo i nostri valori, che sono il dialogo, la tolleranza, il rispetto di tutte le opinioni, la condivisione di principi cristiani, elementi, tutti, indispensabili per favorire un clima di coesione cittadina e garantire un governo efficace e condiviso". Si può dire che con questa uscita, Maggi e il sindaco sanciscono la fine delle scaramucce dei giorni scorsi e proiettano l’immagine di due profili diversi ma coesi per l’obiettivo di giugno. Adesso, resta da capire se il risultato che superò gli otto punti percentuali della lista di Maggi nel 2019, sia ancora alla portata. Ma questo, lo scopriremo solo a giugno.

f. d. b.