La scommessa vinta da don Francesco: "Cooperare tra agricoltori"

Promuove la collaborazione tra gli agricoltori per tutelare la qualità dei prodotti nel rispetto della natura, don Francesco Pio Morcavallo (). La ‘scommessa’ del parroco delle chiese di San Rocco di Berra dall’ottobre 2017 e di Santa Margherita di Cologna dal 2019 (dove ha sostituito don Rino Lotto che ne è stato il pastore per quasi mezzo secolo) è stata spiegata su Uniti nel dono, sito di informazione del Servizio promozione per il sostegno economico alla Chiesa cattolica della Cei. Nel servizio di Sabina Leonetti, emerge come don Morcavallo predichi, nel Basso Ferrarese, l’importanza della cooperazione in due comunità che hanno scelto di sopravvivere proprio nel segno della condivisione. E viene citata, infatti, la Cooperativa Capa Cologna, costituita da undici soci sulla spinta dell’esigenza, dei produttori agricoli del territorio, di avere in loco una struttura che permettesse la raccolta, l’essiccazione, lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti. Oggi sono oltre 1.300 i soci della cooperativa, i nuovi investimenti permettono una capacità di movimentazione complessiva di 200 tonnellateora: "Buona parte dei soci della cooperativa sono miei parrocchiani – ha spiegato il parroco –. Cinquanta anni fa, infatti, emerse l’importanza di vivere una sussidiarietà per la fede, da cui nacque la cooperativa di servizi, con una politica di equilibrio nei confronti di tutti i soci". Sono state le esperienze occupazionali da laico, svolte da don Francesco Pio prima della vocazione, a spingerlo a comprendere l’importanza della vita di comunità nella dimensione del lavoratore. Anche per queste ragioni è stato tra i principali promotori dell’evento dello scorso ottobre che ha visto, in occasione della ‘Giornata Diocesana per la Custodia del Creato’, la visita dell’Arcivescovo di Ferrara, monsignor Gian Carlo Perego, nella cooperativa Capa Cologna.