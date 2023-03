La scritta della vergogna ‘Ebreo’ sul muro di un negozio "Offesa alla storia della città"

di Federico Malavasi

"Ebreo". La scritta a vernice spray bianca, corredata da una freccia che sembra indicare la vetrina di un negozio, è comparsa in via Borgo di Sotto, all’angolo con via Saraceno. Tanto è bastato per far balzare la mente a momenti bui della nostra storia, quando parole e frasi di quel genere furono i primi passi verso l’orrore della Shoah. Il fatto è stato segnalato alla Digos che ha immediatamente avviato le indagini per risalire ai responsabili e valutare la natura del gesto. Nel giro di poche ore, gli investigatori della questura sono riusciti a chiudere il cerchio identificando il presunto responsabile. Si tratterebbe di un 27enne con precedenti (piccoli furti e danneggiamenti), protagonista in questi giorni di alcuni episodi di vandalismo in città. Appena l’altro ieri era finito nei guai per altre scritte offensive vergate con la stessa vernice. Sempre mercoledì, aveva poi scatenato il caos allo Spal Store di via Mazzini.

L’indagine della Digos ha quindi confermato come dietro a quell’azione – per quanto inquietante e inaccettabile – non si celasse una matrice politica o legata all’odio razziale. Una conclusione che nulla toglie alla gravità della scritta, il cui tono sembra in ogni caso utilizzare la parola ‘ebreo’ alla stregua di un insulto. Il ragazzo verrà verosimilmente denunciato per l’imbrattamento, mentre la parola è stata cancellata ieri mattina alla presenza del’assessore Alessandro Balboni. Il gesto ha suscitato un’ondata di sdegno. Il sindaco Alan Fabbri parla di "gesto di gravità assoluta che offende l’intera città e la sua storia". Gli fa eco Balboni con la sua "piena solidarietà alla comunità ebraica per questo fatto odioso e vile". "Se è isolato, si tratta del gesto di uno stupido – così il rabbino capo Luciano Caro –. Se ci fosse altro, sarebbe sicuramente più grave. Certo è che l’uso della parola ebreo come insulto è significativo di un clima che non dovrebbe esserci". Il presidente della Comunità ebraica Fortunato Arbib si è infine detto "attonito" per un fatto accaduto in una città "tranquilla e mai toccata da episodi di antisemitismo".