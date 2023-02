"La scrittura, un grande valore Noi da sempre a fianco degli alunni"

di Mario Bovenzi

Conto alla rovescia per la nostra iniziativa che punta a far conoscere il mondo della carta stampata e del web agli studenti, diventando cronisti per un giorno. Dai titoli all’articolo di piede, dall’intervista al ’pezzo’ di colore. Gli studenti delle medie e delle elementari si metteranno alla prova tra penne, macchine fotografiche e computer. E che vinca il migliore.

Cosa significa per voi portare il quotidiano nelle classi?

"Avvicinare le nuove generazioni ad uno strumento che conserva un valore eccezionale. Emil Banca sostiene Cronisti in Classe da tanti anni, e in tutte le provincie in cui il Resto del Carlino mette in campo questa bellissima iniziativa che stagione dopo stagione riesce a coinvolgere migliaia di studenti", risponde Daniele Ravaglia, direttore generale Emil Banca Credito Cooperativo.

Scrivere, è ancora un valore?

"Per imparare a scrivere bisogna partire dalla lettura. Dai libri, certo, ma anche da quotidiani e riviste, seri e di qualità. Leggere il giornale tutti i giorni è un’abitudine salutare"

Il giornale, un faro sulla realtà. Cosa significa per gli alunni rapportarsi con le notizie, con la realtà che li circonda?

"I ragazzi d’oggi sono sommersi dalle informazioni, distinguere tra ciò che è vero e ciò che è falso non è né facile né immediato. Questa iniziativa punta a dotare i ragazzi di quegli strumenti che li aiuteranno a non sbagliare valutazione. È un’arma contro le fake news.

Non solo la carta, i ragazzi ’studiano’ anche Internet.

"I giornali web, la forza dellimmediatezza e delle notizie in tempo reale. Anche in questo caso affidarsi a fonti attendibili è fondamentale"

Tanti i temi che trattano insieme ai loro professori, dall’olocausto all’ambiente, dal bullismo alla solidarietà. Avete qualche tema da suggerire per una pagina scritta da loro?

"Ci fa piacere che moltissime delle classi coinvolte gli anni scorsi si siano concentrate sui temi della sostenibilità, ambientale ma anche economica e sociale. Un aspetto a cui teniamo particolarmente e che abbiamo anche integrato nel nostro piano strategico. Personalmente, apprezzo anche gli approfondimenti sulla nostra storia e sulle tradizioni locali, un patrimonio culturale che non va dimenticato"

Cosa fare per arricchire la nostra iniziativa?

"Tra i nostri obiettivi c’è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile anche dal punto di vista culturale, per questo abbiamo pensato di premiare le classi che faranno l’inchiesta più bella legata ad uno dei 17 goal dell’Agenda Onu 2030, sperando che questa piccola spinta li porti ad approfondire un argomento centrale per il nostro futuro".